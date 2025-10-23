  • 會員
23/10/2025 11:25

京東官宣「國民好車」名為「埃安UT super」，「001號車」拍賣7819萬天價成交

　　京東(09618)在「京東汽車」公眾號宣布，與廣汽(02238)(滬:601238)和寧德時代(03750)(深:300750)聯手打造的「國民好車」，車型名稱定為「埃安UT super」。

　　「埃安UT super」搭載寧德時代巧克力換電塊，同價位頂配500公里長續航，支持99秒極速換電。2750毫米超長軸距，前排座位可放平成床。搭載「廣汽華為雲車機」，雲端算力和儲存不封頂。配備「倒車哨兵」，倒車遇障礙自動剎停，誤踩電門自動剎停。

　　另一邊廂，京東「國民好車」001號特別版昨日(22日)下午2時在京東拍賣平台以底價1元（人民幣．下同）開拍，經過2萬多口叫價，昨晚6時拍賣結束，以7819.34萬元天價成交。這場拍賣吸引超過26萬網民圍觀，而落場競價的用戶要先繳交100元保證金，即是說，若競拍成功後「毀拍」只需付出這100元代價。

*出價最接近發售價，將獲贈一輛車*

　　對於天價成交，《大象新聞》引述京東方面回應稱，正聯繫該出價者；如果最終用戶未能完成支付，京東將結合具體情況對「001號車」做妥善處理。

　　京東汽車今早表示，沒想到001號「國民好車」拍賣引發如此熱情關注，為感謝大家，「將向每一位參與拍賣出價的用戶屆時提車後單獨送出399元的『國民好車』大禮包等權益，並向競拍出價最接近車輛最終發布價格的用戶送一輛車」。
《經濟通通訊社23日專訊》

