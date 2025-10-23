  • 會員
23/10/2025 14:02

拼多多十周年向入職滿10年員工送100克金磚，值約10萬人民幣

　　據內媒報道，拼多多在迎來十周年慶之際向員工大派黃金。不少拼多多員工在社交平台分享公司送贈的「十周年禮」照片。有媒體總結，拼多多根據員工的入職時長來派金，其中，入職滿3年的員工，獲贈一枚刻有本人姓名的金戒指，重量約4克；入職滿5年的員工，金戒指重量提升至11克；入職滿10年的資深員工，拼多多更是贈送一塊重達100克的足金金磚。

　　值得關注的是，與去年相比，拼多多今年金禮的克數普遍增加。去年拼多多向入職3年、5年和10年員工分別贈送重約4克金戒指、10.99克金戒指和60克金雞。

　　按今日金價計算，100克的黃金至少值約10萬元人民幣。

　　據黃金價格網消息，10月23日，受國際金價延續跌勢的影響，內地各品牌黃店金價連續第二天下跌，金飾克價跌幅最高達39元（人民幣．下同）。其中，周生生足金首飾價格今日報每克1211元，較昨日下跌39元；金條價格報每克1144元。周大福足金首飾價格報每克1223元，較昨日下跌12元；金條價格報每克1075元。老鳳祥足金首飾價格報每克1222元，較昨日下跌7元；金條價格報每克1172元。今日下午2時實時，國內金價報940.49元，投資金條報954元。
《經濟通通訊社23日專訊》

