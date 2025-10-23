  • 會員
23/10/2025 17:33

【四中全會】會議公報：加快科技自立自強，擴大高水平對外開放

核心摘要：
中共二十屆四中全會2025年10月23日在北京閉幕，審議通過「十五五」規劃建議，要求加快科技自立自強、擴大制度型開放、建設製造強國等現代化產業體系，並優化區域經濟布局。

事實要點：
▷ 審議通過「十五五」規劃建議（唯一政策文件）
▷ 提出建設製造/質量/航天/交通/網絡強國（五大領域）
▷ 要求穩步擴大制度型開放（對外政策方向）
▷ 強調實體經濟為發展著力點（產業體系核心）
▷ 規劃區域協調發展戰略疊加效應（空間布局策略）

（註：原文未提供具體經濟數據，故以政策唯一性描述替代）

　　一連四天在北京舉行的中共二十屆四中全會今日閉幕，並發布二十屆四中全會公報，宣布已審議通過「十五五」規劃建議。

　　根據公報，全會提出，加快高水平科技自立自強，引領發展新質生產力。抓住新一輪科技革命和產業變革歷史機遇，統籌教育強國、科技強國、人才強國建設，提升國家創新體系整體效能，全面增強自主創新能力，搶佔科技發展制高點，不斷催生新質生產力。要加強原始創新和關鍵核心技術攻關，推動科技創新和產業創新深度融合，一體推進教育科技人才發展，深入推進數字中國建設。

*積極擴大自主開放，推動貿易創新發展*

　　全會提出，擴大高水平對外開放，開創合作共贏新局面。穩步擴大制度型開放，維護多邊貿易體制，拓展國際循環，以開放促改革促發展，與世界各國共享機遇、共同發展。要積極擴大自主開放，推動貿易創新發展，拓展雙向投資合作空間，高質量共建「一帶一路」。

*堅持以實體經濟為發展經濟著力點*

　　全會提出，建設現代化產業體系，鞏固壯大實體經濟根基。堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，堅持智能化、綠色化、融合化方向，加快建設製造強國、質量強國、航天強國、交通強國、網絡強國，保持製造業合理比重，構建以先進製造業為骨幹的現代化產業體系。要優化提升傳統產業，培育壯大新興產業和未來產業，促進服務業優質高效發展，構建現代化基礎設施體系。

*完善要素市場化配置，優化區域經濟布局*

　　全會提出，加快構建高水平社會主義市場經濟體制，增強高質量發展動力。堅持和完善社會主義基本經濟制度，更好發揮經濟體制改革牽引作用，完善宏觀經濟治理體系，確保高質量發展行穩致遠。要充分激發各類經營主體活力，加快完善要素市場化配置體制機制，提升宏觀經濟治理效能。

　　全會並提出，優化區域經濟布局，促進區域協調發展。發揮區域協調發展戰略、區域重大戰略、主體功能區戰略、新型城鎮化戰略疊加效應，優化重大生產力布局，發揮重點區域增長極作用，構建優勢互補、高質量發展的區域經濟布局和國土空間體系。
《經濟通通訊社23日專訊》

