【四中全會】會議公報：大力提振消費，推進全民共同富裕，推動房地產高質量發展

一連四天在北京舉行的中共二十屆四中全會今日閉幕，並發布二十屆四中全會公報，宣布已審議通過「十五五」規劃建議。



*堅決實現全年經濟社會發展目標，擴大有效投資*



根據公報，全會分析了當前形勢和任務，強調堅決實現全年經濟社會發展目標。要繼續著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，穩住經濟基本盤，鞏固拓展經濟回升向好勢頭。宏觀政策要持續發力、適時加力，落實好企業幫扶政策，深入實施提振消費專項行動，兜牢基層「三保」底線，積極穩妥化解地方政府債務風險。



全會提出，建設強大國內市場，加快構建新發展格局。堅持擴大內需，堅持惠民生和促消費、投資於物和投資於人緊密結合，以新需求引領新供給，以新供給創造新需求，促進消費和投資、供給和需求良性互動，增強國內大循環內生動力和可靠性。要大力提振消費，擴大有效投資，堅決破除阻礙全國統一大市場建設卡點堵點。



*完善收入分配制度，推動農村基本具備現代生活條件*



全會並提出，加大保障和改善民生力度，扎實推進全體人民共同富裕。要促進高質量充分就業，完善收入分配制度，辦好人民滿意的教育，健全社會保障體系，推動房地產高質量發展，加快建設健康中國，促進人口高質量發展，穩步推進基本公共服務均等化。



全會還提出，加快農業農村現代化，扎實推進鄉村全面振興。堅持把解決好「三農」問題作為全黨工作重中之重，促進城鄉融合發展，持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，推動農村基本具備現代生活條件，加快建設農業強國。

