【四中全會－解讀】中央政研室：今年中國GDP料達140萬億元左右

中共中央今天上午舉行新聞發布會，介紹和解讀黨的二十屆四中全會精神。中央政策研究室主任江金權在新聞發布會上表示，中國經濟增速繼續領跑全球主要經濟體，預計今年國內生產總值達到140萬億元（人民幣．下同）左右，連續跨過了110萬億、120萬億、130萬億幾個台階，人均國內生產總值超過世界平均水平。中國仍然是世界經濟增長的主要動力源和重要引擎。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明24日北京專電》