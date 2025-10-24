【四中全會－解讀】韓文秀：「十五五」經濟社會發展必須遵循六大原則

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀介紹關於「十五五」時期經濟社會發展的指導方針。《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》(下稱《建議》)強調，要全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，圍繞全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，統籌推進「五位一體」總體布局，協調推進「四個全面」戰略布局，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局。



*「十五五」要以改革創新為根本動力，推動經濟提質增量*



他表示，《建議》提出「五個以」「兩個推動」「一個確保」的要求，即：堅持以經濟建設為中心，以推動高質量發展為主題，以改革創新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，以全面從嚴治黨為根本保障，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，推動人的全面發展、全體人民共同富裕邁出堅實步伐，確保基本實現社會主義現代化取得決定性進展。《建議》並指出，「十五五」時期經濟社會發展必須遵循六項重大原則，即：堅持黨的全面領導、堅持人民至上、堅持高質量發展、堅持全面深化改革、堅持有效市場和有為政府相結合、堅持統籌發展和安全。《建議》明確的指導思想和原則，與前幾個五年計劃一脈相承，保持了連續性、穩定性，又與時俱進、守正創新，具有很強思想性、戰略性、指導性。



另外，中央政策研究室主任江金權介紹，《建議》共15個部分、61條、分為三大板塊。第一板塊是總論，主要闡述「十四五」時期中國發展取得的重大成就、抓好「十五五」時期經濟社會發展的重大意義和總體要求。第二板塊為分論，分領域部署「十五五」時期的戰略任務和重大舉措。第三板塊主要部署堅持和加強黨中央集中統一領導、推進社會主義民主法治建設等任務。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明24日北京專電》