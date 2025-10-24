  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

24/10/2025 11:10

【四中全會－解讀】科技部：「十五五」全面實施「人工智能+」行動

　　中共中央今天上午舉行新聞發布會，介紹和解讀黨的二十屆四中全會精神。科技部黨組書記、部長陰和俊介紹，為加快高水平科技自立自強，引領發展新質生產力，《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》（下稱《建議》）從四方面作出部署：一是加強原始創新和關鍵核心技術攻關；二是推動科技創新和產業創新深度融合；三是一體推進教育科技人才發展；四是深入推進數字中國建設。

　　 其中，在深入推進數字中國建設方面，《建議》提出建設開放共享安全的全國一體化數據市場，促進實體經濟和數字經濟深度融合。加快人工智能等數智技術創新，強化算力、算法、數據等高效供給。全面實施「人工智能+」行動，全方位賦能千行百業。

　　在加強原始創新和關鍵核心技術攻關方面，《建議》提出完善新型舉國體制，全鏈條推動集成電路、工業母機、高端儀器等重點領域關鍵核心技術攻關取得決定性突破。突出國家戰略需求，部署實施一批國家重大科技任務。加強基礎研究戰略性、前瞻性、體系化布局，加大長期穩定支持。強化科學研究、技術開發原始創新導向，產出更多標誌性原創成果。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明24日北京專電》

【說說心理話】疫情封關期間，獨自陪絕症丈夫赴日求醫，24/7貼身照顧，如何處理壓力及情緒？► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

為何貝里雅成加沙掌舵？埃及和平峰會知玄機

23/10/2025 09:51

大國博弈

定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存最高3.5厘，渣打特選客...

22/10/2025 16:01

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處