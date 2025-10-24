【四中全會－解讀】科技部：「十五五」全面實施「人工智能+」行動

中共中央今天上午舉行新聞發布會，介紹和解讀黨的二十屆四中全會精神。科技部黨組書記、部長陰和俊介紹，為加快高水平科技自立自強，引領發展新質生產力，《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》（下稱《建議》）從四方面作出部署：一是加強原始創新和關鍵核心技術攻關；二是推動科技創新和產業創新深度融合；三是一體推進教育科技人才發展；四是深入推進數字中國建設。



其中，在深入推進數字中國建設方面，《建議》提出建設開放共享安全的全國一體化數據市場，促進實體經濟和數字經濟深度融合。加快人工智能等數智技術創新，強化算力、算法、數據等高效供給。全面實施「人工智能+」行動，全方位賦能千行百業。



在加強原始創新和關鍵核心技術攻關方面，《建議》提出完善新型舉國體制，全鏈條推動集成電路、工業母機、高端儀器等重點領域關鍵核心技術攻關取得決定性突破。突出國家戰略需求，部署實施一批國家重大科技任務。加強基礎研究戰略性、前瞻性、體系化布局，加大長期穩定支持。強化科學研究、技術開發原始創新導向，產出更多標誌性原創成果。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明24日北京專電》