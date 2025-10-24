  • 會員
AH股新聞

24/10/2025 11:15

【四中全會－解讀】鄭柵潔：首要任務是建設現代化產業體系，鞏固壯大實體經濟根基

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
國家發改委主任鄭柵潔2025年10月24日稱，「十五五」規劃首要任務為建設現代化產業體系，部署四方面重點，未來10年將再造高技術產業規模，2024年「三新」經濟佔GDP超18%。

事實要點：
▷ 市場准入負面清單從328項壓減至106項（2024年）
▷ 清理4200餘件阻礙要素流動政策舉措
▷ 2024年「三新」經濟佔GDP比重超18%
▷ 未來10年高技術產業規模將再造
▷ 部署固本升級、創新育新、擴容提質、強基增效四任務

　　中共中央舉行新聞發布會，介紹和解讀黨的二十屆四中全會精神。國家發改委黨組書記、主任鄭柵潔表示，《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》（下稱《建議》）把「建設現代化產業體系，鞏固壯大實體經濟根基」擺在戰略任務的第一條，部署四方面重點任務，可以從「固本升級、創新育新、擴容提質、強基增效」來把握。

*布局未來產業，未來10年將再造一個中國高技術產業*

　　鄭柵潔介紹，創新育新，就是要培育壯大新興產業和未來產業。2024年，中國「三新」經濟增加值佔GDP比重超過18%。《建議》提出打造新興支柱產業，加快新能源、新材料、航空航天、低空經濟等戰略性新興產業集群發展，將催生數個萬億元級甚至更大規模的市場；《建議》還提出前瞻布局未來產業，推動量子科技、生物製造、氫能和核聚變能、腦機接口、具身智能、第六代移動通信等成為新的經濟增長點，這些產業蓄勢發力，未來10年將再造一個中國高技術產業。

*堅持擴大內需，把握好拓展增量、暢通循環等關鍵*

　　另外，在建設強大國內市場方面，鄭柵潔表示，大國經濟都是內需為主導，市場是當今世界最稀缺的資源，強大國內市場是中國式現代化的戰略依托。《建議》提出堅持擴大內需這個戰略基點，部署三方面重點任務，要把握好「拓展增量、提升效益、暢通循環」這三個關鍵。

　　他稱，有了統一大市場，才能暢通大循環。中國市場准入負面清單事項歷經4次修訂，從過去的328項壓減到目前的106項，4200餘件阻礙要素流動的政策舉措得到清理，但還有不少卡點堵點。《建議》提出統一市場基礎制度規則，破除地方保護和市場分割，規範地方政府經濟促進行為，統一市場監管執法，綜合整治「內捲式」競爭等舉措，將更加有力有效破除各種市場障礙。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明24日北京專電》

