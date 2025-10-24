【四中全會－解讀】王文濤：積極擴大自主開放，加快推進區域和雙邊貿易投資協定進程

中共中央舉行新聞發布會，介紹和解讀黨的二十屆四中全會精神。商務部黨組書記、部長王文濤介紹，關於「十五五」時期對外開放工作，《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》從四方面作出重要部署：積極擴大自主開放，推動貿易創新發展，拓展雙向投資合作空間，高質量共建「一帶一路」。



在積極擴大自主開放方面，他指出，中國的開放要兼顧中國之需與世界之盼，要主動對接國際高標準經貿規則，以服務業為重點，擴大市場准入和開放領域。圍繞擴大經貿「朋友圈」，加快推進區域和雙邊貿易投資協定進程，擴大高標準自貿區網絡。聚焦打造開放高地，搞好各類開放試點試驗。



*塑造吸引外資新優勢，落實好「准入又准營」*



在拓展雙向投資合作空間方面，中國要擦亮「投資中國」品牌，塑造吸引外資新優勢，落實好「准入又准營」，營造透明、穩定、可預期的制度環境。有效實施對外投資管理，健全海外綜合服務體系，引導產供鏈合理有序跨境布局，「我們既看GDP也看GNI，既重視『中國經濟』也重視『中國人經濟』」。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明24日北京專電》