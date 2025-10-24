  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

24/10/2025 11:34

【四中全會－解讀】中財辦韓文秀：大國博弈更加複雜激烈，但危中有機

　　中共中央今天上午舉行新聞發布會，介紹和解讀黨的二十屆四中全會精神。中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀介紹關於「十五五」時期中國發展環境的總體判斷。《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》強調，大國關係牽動國際形勢，國際形勢演變深刻影響國內發展，中國發展處於戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期。

　　他指出，從國際看，世界百年變局加速演進，國際力量對比深刻調整。中國具備主動運籌國際空間、塑造外部環境的諸多有利因素。同時，世界變亂交織、動盪加劇，大國博弈更加複雜激烈，外部環境的不穩定、不確定性上升，風險挑戰增多。但危中有機、危可轉機，要發揚歷史主動精神克難關、戰風險、迎挑戰，確保中國式現代化行穩致遠。

*「十五五」時期要乘勢而上、迎難而上*

　　從國內看，中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。「十五五」時期，既要乘勢而上，又要迎難而上，充分發揮中國特色社會主義制度優勢、超大規模市場優勢、完整產業體系優勢、豐富人才優勢等諸多優勢和有利因素，把各方面優勢轉化為高質量發展實際效能。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明24日北京專電》

【說說心理話】疫情封關期間，獨自陪絕症丈夫赴日求醫，24/7貼身照顧，如何處理壓力及情緒？► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

為何貝里雅成加沙掌舵？埃及和平峰會知玄機

23/10/2025 09:51

大國博弈

定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存最高3.5厘，渣打特選客...

22/10/2025 16:01

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處