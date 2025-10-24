【四中全會－解讀】中財辦韓文秀：大國博弈更加複雜激烈，但危中有機

中共中央今天上午舉行新聞發布會，介紹和解讀黨的二十屆四中全會精神。中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀介紹關於「十五五」時期中國發展環境的總體判斷。《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》強調，大國關係牽動國際形勢，國際形勢演變深刻影響國內發展，中國發展處於戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期。



他指出，從國際看，世界百年變局加速演進，國際力量對比深刻調整。中國具備主動運籌國際空間、塑造外部環境的諸多有利因素。同時，世界變亂交織、動盪加劇，大國博弈更加複雜激烈，外部環境的不穩定、不確定性上升，風險挑戰增多。但危中有機、危可轉機，要發揚歷史主動精神克難關、戰風險、迎挑戰，確保中國式現代化行穩致遠。



*「十五五」時期要乘勢而上、迎難而上*



從國內看，中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。「十五五」時期，既要乘勢而上，又要迎難而上，充分發揮中國特色社會主義制度優勢、超大規模市場優勢、完整產業體系優勢、豐富人才優勢等諸多優勢和有利因素，把各方面優勢轉化為高質量發展實際效能。

