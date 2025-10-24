  • 會員
24/10/2025 13:31

【關稅戰】王文濤：中美前四輪磋商充分證明可找到解決辦法

　　中共中央今天上午舉行新聞發布會，介紹和解讀黨的二十屆四中全會精神。商務部黨組書記、部長王文濤在會上表示，中國作為負責任大國，一直反對「脫勾斷鏈」，堅定維護全球產供鏈的安全穩定。前四輪中美經貿磋商充分證明，中美在相互尊重、平等協商基礎上完全可以找到解決彼此關切的辦法，找到正確相處之道，推動中美經貿關係健康穩定可持續發展。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明24日北京專電》

