24/10/2025 18:18

天津創業環保(01065)第三季少賺10.4%至2.3億人幣

　　天津創業環保(01065)(滬:600874)公布，今年第三季純利2.3億元（人民幣．下同），按年跌10.4%，每股盈利0.15元。

　　於今年首9個月，公司純利7億元，按年增長3.6%，每股盈利0.45元。　

*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社24日專訊》

