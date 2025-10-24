天津創業環保(01065)第三季少賺10.4%至2.3億人幣

天津創業環保(01065)(滬:600874)公布，今年第三季純利2.3億元（人民幣．下同），按年跌10.4%，每股盈利0.15元。
於今年首9個月，公司純利7億元，按年增長3.6%，每股盈利0.45元。
*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社24日專訊》
24/10/2025 18:18
