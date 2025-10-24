  • 會員
AH股新聞

24/10/2025 08:16

《神州頭條》報章頭版摘要：四中全會在京舉行，習近平作重要講話

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
中共中央二十屆四中全會於2025年10月20日至23日在北京舉行，習近平作重要講話，審議通過《第十五個五年規劃建議》，並批准科創板設立科創成長層，32家未盈利公司入層。

事實要點：
▷ 四中全會2025年10月20-23日通過「十五五」規劃建議
▷ 科創板6月18日改革設立科創成長層，32家未盈利公司入層
▷ 科創成長層首批新公司即將登陸科創板
▷ 國內ETF總規模持續創新高，外資超配A股企業

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

中共二十屆四中全會在京舉行，中央委員會總書記習近平作重要講話
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議，於2025年10月20日至23日在北京舉行。全會由中央政治局主持。中央委員會總書記習近平作了重要講話。全會聽取和討論了習近平受中央政治局委托所作的工作報告，審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》。習近平就《建議（討論稿）》向全會作了說明。

乘勢而上，奮力開創中國式現代化建設新局面
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
四中全會審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》。會議期間，部分與會人圍繞學習領會全會精神接受新華社記者採訪。大家一致表示，全會對未來五年發展作出頂層設計和戰略擘畫，必將對黨和國家事業發展產生重大深遠影響，要把思想和行動統一到以習近平為核心的黨中央決策部署上來，團結一心、奮力拼博，確保基本實現社會主義現代化取得決定性進展。

深化資本市場改革，為新質生產力注入更強動能
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
全會審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》。全會提出「加快高水平科技自立自強，引領發展新質生產力」，為資本市場深化改革錨定歷史坐標。專家認為，面向「十五五」，資本市場將加快從傳統融資平台向創新要素聚合器和產業升級助推器轉型，以更深層次改革為新質生產力注入更強動能，為中國式現代化建設提供堅實支撐。


《上海證券報》

中共二十屆四中全會在京舉行，中央委員會總書記習近平作重要講話
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議，於2025年10月20日至23日在北京舉行。全會由中央政治局主持。中央委員會總書記習近平作了重要講話。

乘勢而上，奮力開創中國式現代化建設新局面
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
黨的二十屆四中全會10月20日至23日在北京舉行。會議審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》。會議期間，部分與會人圍繞學習領會全會精神接受新華社記者採訪。大家一致表示，全會對未來五年發展作出頂層設計和戰略擘畫，必將對黨和國家事業發展產生重大深遠影響。

增強必勝信心，贏得戰略主動--黨的二十屆四中全會錨定中國式現代化發展新目標
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
四中全會審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，擘畫了中國未來五年的發展藍圖，提出了「十五五」時期經濟社會發展的主要目標，宣示了乘勢而上、接續推進中國式現代化的堅定決心。


《證券時報》

中共二十屆四中全會在京舉行，中央委員會總書記習近平作重要講話
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議，於2025年10月20日至23日在北京舉行。全會由中央政治局主持。中央委員會總書記習近平作了重要講話。

存量公司長勢好新上公司新意足，制度創新精準滴灌科創成長層
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
6月18日，科創板「1+6」改革啟動，宣布設立科創成長層，32家尚未扭虧的存量未盈利公司全部入層。證券時報記者梳理發現，自上市以來，相關公司接連取得重磅研發成果，加快「減虧增收」進程。隨著「1+6」改革穩步落地，科創成長層將以更高的包容性、適應性，進一步服務科技企業和新質生產力發展需要。據悉，科創成長層首批新公司即將登陸科創板。

中長期資金入市積極，資本市場生態加速重構
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
權益投資收益大增帶動上市險企三季報「預喜」、國內ETF總規模持續創新高、外資大行持續超配A股企業……隨著A股三季報的密集交卷，以保險資金、公募基金等為代表的中長期資金的入市軌跡日漸清晰，為更好地迎接中長期「活水」，資本市場深耕產品多樣化，不斷完善市場生態，以長期投資、價值投資為主導的資本市場投資氛圍正逐步形成。

