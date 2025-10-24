  • 會員
AH股新聞

24/10/2025 17:05

《神州經脈》滬指創逾十年收盤新高，習近平下周赴韓出席APEC會議

核心摘要：
中共二十屆四中全會2025年10月24日通過「十五五」規劃，滬指收3950.31點創逾10年新高，兩市成交1.97萬億元，習近平將於10月30日赴韓出席APEC峰會。

事實要點：
▷ 滬深兩市成交1.97萬億元（日增3303億元，+20%）
▷ 滬綜指收3950.31點（逾10年新高），周升2.88%
▷ 創業板指單日漲3.57%（最大升幅）
▷ 人民幣中間價7.0928，較市場預測偏離260點
▷ 歐盟第19輪制裁列12家中國及香港公司

　　中共二十屆四中全會昨閉幕，審議通過了「十五五」(2026-2030年)規劃建議，提出了該時期經濟社會發展的主要目標。滬深股市今日放量收升，滬綜指收在全日最高點3950.31點，也是逾10年收盤新高，升幅0.71%；深成指揚2.02%，創業板指更漲3.57%。兩市全天成交1.97萬億元(人民幣．下同)，較上一個交易日放量3303億元或20%。本周來看，滬綜指多數交易日收高，全周升幅達2.88%。

　　人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1230，較上個交易日4時30分收盤價跌9點子。今日人民幣兌一美元中間價今報7.0928，較上個交易日跌10點子，暫時脫離逾一年高點，較市場預測偏離約260點。

*今日新聞精選*

1. 中國外交部宣布，國家主席習近平將於10月30日至11月1日(下周四至六)赴韓國慶州出席APEC峰會並進行國事訪問；美國白宮早前確認，總統特朗普將於下周四在APEC峰會場邊與習近平會晤。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上，被問到APEC會議期間中美元首是否舉行會晤時指出，中美雙方就兩國元首會晤保持著密切溝通，「如有進一步消息中方將及時發布」。

2. 中國外交部宣布，應新加坡共和國總理黃循財邀請，國務院總理李強將於10月25日至26日(周六至日)對新加坡進行正式訪問。應東盟輪值主席國馬來西亞總理安瓦爾邀請，國務院總理李強將於10月27日至28日(下周一、二)出席在馬來西亞吉隆坡舉行的第28次中國-東盟領導人會議、第28次東盟與中日韓領導人會議、第20屆東亞峰會和第五次《區域全面經濟夥伴關係協定》領導人會議。值得留意，中美第五輪貿易談判亦將同期在馬來西亞舉行。

3. 據《紐約時報》周四援引知情人士的話報道，美國正準備調查中國是否遵守特朗普第一任期內簽署的貿易協議條款，華府最快可能在24日宣布該消息。中美在2020年簽署貿易協議，當時中方承諾額外購買價值2000億美元的美國商品和服務，並向美國公司開放市場，為美國技術和商業機密提供更強的保護，以及其他貿易變化。報道引述彼得森國際經濟研究所計算，中國最終只購買了協議承諾採購量中58%的美國商品，甚至未達到貿易戰爆發前的進口水準。

4. 歐盟23日同意對俄羅斯實施第19輪制裁，45家被指協助俄羅斯逃避制裁的實體當中包括了12家中國內地及香港的公司。中國商務部新聞發言人表示，歐盟一意孤行，在第19輪對俄制裁中再次列單中國企業，並首次制裁中國大型煉油廠和石油貿易商。中方對此強烈不滿、堅決反對。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益，堅決維護自身能源安全和經濟發展。另據《路透》透露，在美國對俄羅斯最大的兩家石油公司實施制裁後，中國國有石油巨頭已暫停購買俄羅斯海運石油。

5. 中國與荷蘭有關安世半導體主導權之戰愈演愈烈。安世半導體(中國)有限公司23日晚間發布聲明，就荷蘭總部單方面免去張秋明全球銷售市場部副總裁職務一事，稱其決定在中國境內不具備法律效力，張秋明職務身份保持不變。聲明並稱，目前安世中國所有業務活動、生產營運及對外合作均在法律與管理制度框架下有序、正常展開，不受任何外部單方面決定的影響，業務運營一切正常。

6. 中共中央舉行新聞發布會，介紹和解讀黨的二十屆四中全會精神。國家發改委主任鄭柵潔表示，《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》把「建設現代化產業體系，鞏固壯大實體經濟根基」擺在戰略任務的第一條，部署四方面重點任務，可以從「固本升級、創新育新、擴容提質、強基增效」來把握。商務部部長王文濤介紹，「十五五」時期對外開放工作，從四方面作出重要部署：積極擴大自主開放，推動貿易創新發展，拓展雙向投資合作空間，高質量共建「一帶一路」。科技部部長陰和俊指出，將落實十五五建議要求，繼續加強基礎研究和關鍵核心技術攻關，聚力開發新的模型算法、高端算力芯片，不斷夯實人工智能發展的技術根基。

7. 金融系統學習貫徹黨的二十屆四中全會精神會議今日在京召開。中央金融委員會辦公室主任何立峰出席會議並講話。他強調，推動全會精神在全系統入腦入心。要抓緊研究謀劃「十五五」時期金融重點工作，始終牢牢把握防風險、強監管、促高質量發展工作主線，推動金融強國建設取得新的重大進展。

8. 據內媒獲悉，10月中旬，京東、美團、餓了麼等公司於同一天被國家市場監督管理總局調查，事涉食品安全、外賣平台對商家經營資質審核等問題。除了三大外賣平台，抖音集團也在此次調查名單之列。自2022年開始，抖音通過「小時達」切入即時零售業態，目前覆蓋鮮花、蛋糕、生鮮等品類。

