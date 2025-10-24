《鍾之日記》科技自立可期，中芯領跑藍籌

10月24日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國白宮宣布「習特會」下周舉行，美股隔晚全線造好，港股開盤即重回二萬六。中共二十屆四中全會昨閉幕，審議通過了「十五五」（2026-2030年）規劃建議，提出了該時期經濟社會發展的主要目標，包括科技自立自強水平大幅提高，到2035年人均國內生產總值達到中等發達國家水平等。芯片股再落鑊，A股亦造好，大市雖回穩但無向上突破。恒生指數全日收報26160，升192點或0.7%，全周累計升913點，主板成交逾2266億元。



*滬指創逾十年收市新高，本周漲2.88%*



滬深股市今日放量收升，滬綜指收在全日最高點3950.31點，也是逾10年收盤新高，升幅0.71%；深成指揚2.02%，創業板指更漲3.57%。兩市全天成交1.97萬億元人民幣，較上一個交易日放量兩成。



值得留意，四中全會會議公報中「以經濟建設為中心」作為「十五五」時期指導思想重新出現，預示著工作重心向經濟發展的回歸。並繼續將建設現代化產業體系、加快科技自立自強、擴大內需放在12項重點工作的前三位。科技板塊爆發，存儲芯片飆逾5.6%，先進封裝、光通信、CPO概念紛紛走揚，航天科技板塊掀起漲停潮。



本周來看，滬綜指多數交易日收高，全周升幅達2.88%。中美貿易關係反復拉扯，有關兩國元首是否將在月底會面的消息每日牽動市場情緒。自從中國宣布新一輪稀土出口限制措施，美國屢屢威脅調升關稅、限制關鍵軟件出口，終於在本周最後一個交易日，中美敲定習近平與特朗普的會談日程。中美代表團亦開始奔赴馬來西亞，進行第五輪貿易談判，為兩國領導人會晤鋪路。



*十五五規劃推動芯片開發，中芯國際領跑藍籌*



中共二十屆四中全會公報顯示，「十五五」時期要加快高水平科技自立自強。在當前外圍科技圍堵成常態背景下，中國科技發展及安全更受到國家重視。



科技部部長陰和俊在中共中央新聞發布會上指出，將落實十五五建議要求，繼續加強基礎研究和關鍵核心技術攻關，聚力開發新的模型算法、高端算力芯片，不斷夯實人工智能發展的技術根基。要深入實施「人工智能+」行動，推動人工智能與科技創新、產業發展、消費提質、民生保障等深度融合。還要加強人工智能治理，完善相關的法律法規、政策制度以及推動國際交流合作等。



中美即將在馬來西亞展開新一輪貿易談判，近日外電引述消息人士報道稱，特朗普政府正考慮限制向中國出口一系列使用美國軟件製造或由軟件驅動的產品，以爭取談判籌碼。中國科技自主、芯片國產化料將成未來政策支持重點，芯片股炒上，中芯(00981)彈逾8%，為最佳藍籌；華虹(01347)揚13.7%，ASMPT(00522)漲8.1%，英諾賽科(02577)及上海復旦(01385)均升5.7%。



*小米公布購置稅補貼方案，理想汽車事故拖累股價*



內地新能源汽車購置稅預計將在明年恢復徵收，新能源車銷量或受影響。由於訂單量超預期及跨年交貨問題，為保障車主不因購置稅政策變動而產生額外支出，小米汽車在今日中午公布跨年購置稅補貼方案。



補貼範圍包括在2025年11月30日24点前完成鎖單、因小米問題需要在明年開票交付的買家。該項補貼適用於小米SU7、YU7及SU7 Ultra系列車型，將通過購車尾款減免的方式進行補貼，補貼金額上限為1.5萬元人民幣。據《財聯社》測算，小米此次「購置稅兜底」將投入超20億元人民幣。



小米(01810)今跌1.75%，報45.92元；另外，理想汽車(02015)股價下行，一度跌近4%，最低見83.8元，創1個月新低，最終跌幅收窄至2.07%，收報85.1元。



消息面上，10月23日深夜，上海市徐匯區一輛理想MEGA汽車在行駛途中突然起火，10秒內火勢快速蔓延，車輛最終被燒成空架。理想汽車回應稱，事故發生時，車門順利打開，駕駛員和全體乘客全部安全離車。同時表示，已經安排專人前往現場處理，將積極配合消防部門的調查，依據調查結果開展後續工作。



