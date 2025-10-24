  • 會員
AH股新聞

24/10/2025 10:26

《Ａ股焦點》海特生物升3%，擬赴港上市，已連續三年虧損

　　海特生物(深:300683)近日公告，擬在境外發行股份(H股)並在香港聯合交易所有限公司上市，公司董事會授權公司管理層啟動本次H股上市的前期籌備工作。

　　海特生物現升3.09%，報33.05元。(人民幣．下同)

　　對赴港上市原因，海特生物表示，為深化公司全球化戰略布局，加快海外業務發展，提升公司國際化品牌形象，同時打造多元化資本運作平台，增強公司的境外融資能力，助力公司高質量發展。同時，海特生物提示，本次H股發行上市能否通過審議、備案和審核批准程序並最終實施具有較大不確定性。

*已連續三年虧損*

　　海特生物自2017年8月上市以來已進行3次融資，包括首發融資8.51億元；2021年10月，通過向特定對象發行股票方式融資5.9997億元；2023年2月，通過向特定對象發行股票方式融資2.95億元。

　　在宣布赴港上市的同時，海特生物還披露2025年三季報，公司前三季度營業收入4.22億元，同比減少6.45%，歸屬上市公司股東的淨利潤-1.58億元。

　　此前，海特生物已經連續三年虧損。2022-2024年，海特生物的營業收入分別為6.89億元、6.02億元、6.49億元，同比變化幅度分別為12.03%、-12.54%、7.75%；同期，歸母淨利潤分別為-1403萬元、-1.21億元、-6935萬元。
《經濟通通訊社24日專訊》

