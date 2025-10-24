  • 會員
24/10/2025 11:02

《Ａ股焦點》極米科技微跌，擬赴港上市，兩核心管理人員賣股套現百萬

免責聲明

核心摘要：
極米科技2025年10月24日向港交所遞交H股上市申請，2025年上半年營收16.26億元、淨利潤8866.22萬元（同比增2062.34%），但經營現金流淨額-4.40億元，兩高管套現共280.14萬元後持股歸零。

事實要點：
▷ 2025上半年歸母淨利潤8866.22萬元（同比增2062.34%）
▷ 經營現金流淨額-4.40億元（同比減357.61%）
▷ 2024年境外收入10.86億元（佔總營收31.89%）
▷ 兩高管套現共280.14萬元（均價116.1元/116.6元）
▷ 股價跌0.25%報105.45元（2025-10-24）

　　近日，智能投影行業龍頭企業--極米科技(滬:688696)向港交所遞交了H股發行上市申請，計劃構建「A+H」雙資本平台布局，引起廣泛關注。

　　極米科技高開低走，現跌0.25%，報105.45元(人民幣．下同)。

　　天眼查數據顯示，極米科技成立於2013年，2021年在科創板上市。而此次赴港上市，與公司近期業績表現及發展戰略緊密相關。財報顯示，2025年上半年，極米科技實現營業收入16.26億元，同比增長1.63%；歸母淨利潤達8866.22萬元，同比暴增2062.34%。不過，經營活動產生的現金流量淨額卻是負4.40億元，同比減少了357.61%，與淨利潤表現形成明顯反差。

*兩位核心管理人員賣股套現百萬元*

　　根據公司公告，此次赴港上市旨在配合其國際化戰略及海外業務拓展需求，助力提升國際品牌影響力與綜合競爭力。數據顯示，2024年極米科技境外市場收入已達10.86億元，毛利率為45.44%，海外業務佔總營收比例提升至31.89%，成為公司增長的重要動力。

　　在極米科技推進赴港上市的過程中，公司卻有兩位核心管理人員陳怡學和吳鵬軍選擇賣出其所持股份。據悉，二人於9月29日以其他的交易方式各自增持11145股、12929股，卻在次日以二級市場買賣的交易方式，分別以116.1元、116.6元的交易均價將所持股份全部售出，各自套現了129.39萬元、150.75萬元。而在此交易後，二人持有公司股份數再次歸零。
《經濟通通訊社24日專訊》

