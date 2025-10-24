《Ａ股焦點》極米科技微跌，擬赴港上市，兩核心管理人員賣股套現百萬

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

近日，智能投影行業龍頭企業--極米科技(滬:688696)向港交所遞交了H股發行上市申請，計劃構建「A+H」雙資本平台布局，引起廣泛關注。



極米科技高開低走，現跌0.25%，報105.45元(人民幣．下同)。



天眼查數據顯示，極米科技成立於2013年，2021年在科創板上市。而此次赴港上市，與公司近期業績表現及發展戰略緊密相關。財報顯示，2025年上半年，極米科技實現營業收入16.26億元，同比增長1.63%；歸母淨利潤達8866.22萬元，同比暴增2062.34%。不過，經營活動產生的現金流量淨額卻是負4.40億元，同比減少了357.61%，與淨利潤表現形成明顯反差。



*兩位核心管理人員賣股套現百萬元*



根據公司公告，此次赴港上市旨在配合其國際化戰略及海外業務拓展需求，助力提升國際品牌影響力與綜合競爭力。數據顯示，2024年極米科技境外市場收入已達10.86億元，毛利率為45.44%，海外業務佔總營收比例提升至31.89%，成為公司增長的重要動力。



在極米科技推進赴港上市的過程中，公司卻有兩位核心管理人員陳怡學和吳鵬軍選擇賣出其所持股份。據悉，二人於9月29日以其他的交易方式各自增持11145股、12929股，卻在次日以二級市場買賣的交易方式，分別以116.1元、116.6元的交易均價將所持股份全部售出，各自套現了129.39萬元、150.75萬元。而在此交易後，二人持有公司股份數再次歸零。

