AH股新聞

24/10/2025 08:54

【四中全會】官媒盤點四中全會公報，二十項表述值得關注

解讀
免責聲明

核心摘要：
《人民日報》2025年10月24日發布中共二十屆四中全會公報，列出20項重點表述，強調「十五五」時期為承前啟後關鍵階段，並提出建設製造、質量、航天、交通、網絡五個強國。

事實要點：
▷ 公報列20項重點表述（含「十五五」關鍵地位）
▷ 「十五五」時期需遵循7項原則（含黨的領導、人民至上）
▷ 中國具4大優勢：制度、市場、產業、人才
▷ 規劃5個強國建設（製造、質量、航天、交通、網絡）
▷ 要求加快新型能源體系及國家安全能力建設

　　中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議公報發布，《人民日報》劃重點，列出以下二十項表述值得關注：

　　1. 實現社會主義現代化是一個階梯式遞進、不斷發展進步的歷史過程，需要不懈努力、接續奮鬥。

　　2. 「十五五」時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期，在基本實現社會主義現代化進程中具有承前啟後的重要地位。

　　3. 「十五五」時期戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多。

　　4. 中國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，中國特色社會主義制度優勢、超大規模市場優勢、完整產業體系優勢、豐富人才資源優勢更加彰顯。

　　5. 續寫經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇跡新篇章，奮力開創中國式現代化建設新局面。

　　6. 確保基本實現社會主義現代化取得決定性進展。

　　7. 「十五五」時期經濟社會發展必須遵循以下原則，堅持黨的全面領導，堅持人民至上，堅持高質量發展，堅持全面深化改革，堅持有效市場和有為政府相結合，堅持統籌發展和安全。

　　8. 堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上。堅持智能化、綠色化、融合化方向，加快建設製造強國、質量強國、航天強國、交通強國、網絡強國。

　　9. 增強國內大循環內生動力和可靠性。

　　10. 堅決破除阻礙全國統一大市場建設卡點堵點。

　　11. 更好發揮經濟體制改革牽引作用。

　　12. 拓展雙向投資合作空間。積極擴大自主開放，推動貿易創新發展，高質量共建「一帶一路」。


　　13. 推動農村基本具備現代生活條件。

　　14. 發揮重點區域增長極作用，構建優勢互補、高質量發展的區域經濟布局和國土空間體系。

　　15. 發展具有強大思想引領力、精神凝聚力、價值感召力、國際影響力的新時代中國特色社會主義文化。

　　16. 暢通社會流動渠道，加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設。

　　17. 加快建設新型能源體系。

　　18. 加強重點領域國家安全能力建設。

　　19. 邊鬥爭、邊備戰、邊建設。加快機械化信息化智能化融合發展，提高捍衛國家主權、安全、發展利益戰略能力。

　　20. 增強黨的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。
《經濟通通訊社24日專訊》

