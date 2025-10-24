【四中全會】官媒盤點四中全會公報，二十項表述值得關注

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議公報發布，《人民日報》劃重點，列出以下二十項表述值得關注：



1. 實現社會主義現代化是一個階梯式遞進、不斷發展進步的歷史過程，需要不懈努力、接續奮鬥。



2. 「十五五」時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期，在基本實現社會主義現代化進程中具有承前啟後的重要地位。



3. 「十五五」時期戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多。



4. 中國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，中國特色社會主義制度優勢、超大規模市場優勢、完整產業體系優勢、豐富人才資源優勢更加彰顯。



5. 續寫經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇跡新篇章，奮力開創中國式現代化建設新局面。



6. 確保基本實現社會主義現代化取得決定性進展。



7. 「十五五」時期經濟社會發展必須遵循以下原則，堅持黨的全面領導，堅持人民至上，堅持高質量發展，堅持全面深化改革，堅持有效市場和有為政府相結合，堅持統籌發展和安全。



8. 堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上。堅持智能化、綠色化、融合化方向，加快建設製造強國、質量強國、航天強國、交通強國、網絡強國。



9. 增強國內大循環內生動力和可靠性。



10. 堅決破除阻礙全國統一大市場建設卡點堵點。



11. 更好發揮經濟體制改革牽引作用。



12. 拓展雙向投資合作空間。積極擴大自主開放，推動貿易創新發展，高質量共建「一帶一路」。





13. 推動農村基本具備現代生活條件。



14. 發揮重點區域增長極作用，構建優勢互補、高質量發展的區域經濟布局和國土空間體系。



15. 發展具有強大思想引領力、精神凝聚力、價值感召力、國際影響力的新時代中國特色社會主義文化。



16. 暢通社會流動渠道，加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設。



17. 加快建設新型能源體系。



18. 加強重點領域國家安全能力建設。



19. 邊鬥爭、邊備戰、邊建設。加快機械化信息化智能化融合發展，提高捍衛國家主權、安全、發展利益戰略能力。



20. 增強黨的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

《經濟通通訊社24日專訊》