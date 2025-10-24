《數字人幣》深圳人行：數字人民幣預付式消費領域簽約商家近5000家

人民銀行深圳市分行、國家外匯管理局深圳市分局今日舉行的2025年三季度新聞發布會透露，今年以來，深圳積極打造數字金融特色應用場景：一是推進數字人民幣試點，深圳地區累計開立數幣錢包已近3000萬個，預付式消費領域簽約商家近5000家、管理預付資金約47億元人民幣；二是推動多邊央行數字貨幣橋保持「擴面」態勢，累計開展業務金額超百億元。
《經濟通通訊社24日專訊》
24/10/2025 11:23
