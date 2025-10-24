安世中國：荷蘭總部人事命令在中國境內無效，張秋明職務不變

中國與荷蘭有關安世半導體主導權之戰愈演愈烈。安世半導體（中國）有限公司23日晚間發布聲明，就荷蘭總部單方面免去張秋明全球銷售市場部副總裁職務一事，稱其決定在中國境內不具備法律效力，張秋明職務身份保持不變。



*安世中國強調運營穩健，不影響合作關係*



聲明並稱，目前安世中國所有業務活動、生產營運及對外合作均在法律與管理制度框架下有序、正常展開，不受任何外部單方面決定的影響，業務運營一切正常。安世中國「完全有能力確保業務的連續性與穩定性」。



該公司表示，荷蘭安世半導體單方面發布的免職決定，不符合安世中國公司章程及中國公司法和勞動合同法，因此該決定在中國法域下不發生法律效力。張秋明將繼續履行此前的崗位職責，其職權範圍內的行為代表安世中國。安世中國強調，外部環境的變化不會動搖公司合法合規、穩健運營的根基，更不會影響與合作夥伴、客戶之間長期建立的合作關係。



《路透》早前報道，安世中國分公司已恢復向當地分銷商供應產品，荷蘭總部也警告中國客戶，不保證其中國子公司所生產的產品品質。安世中國周四稍早還發布客戶信，反對荷蘭安世散布不實信息，稱在華生產產品均符合中國法律要求。

《經濟通通訊社24日專訊》