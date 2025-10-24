【四中全會－解讀】分析：貨幣寬鬆難撤，強刺激仍審慎，明年政策留空間

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

備受關注的中共二十屆四中全會落幕，發展經濟優先級空前提高。在穩經濟重任下，中國貨幣寬鬆支持立場短期料難撤，同時中美貿戰陰雲及經濟下行壓力下，貨幣政策邊際加力仍存可能；但對於降準降息的強刺激仍審慎，尚待更大觸發因素，以為明年政策留足空間。



《路透》綜合分析人士意見，會議提及經濟回升向好勢頭，料完成全年目標壓力有限，政策強刺激仍相機而動；考慮到國債買賣和買斷式逆回購納入政策工具箱後，人行流動性調控更靈活適度，未來加強與財政政策等協同背景下，預計人行仍以例行操作配合結構性工具調控為主。



中航信託宏觀策略分析師劉長江稱：「四季度降息降準的可能性愈來愈小了。四中全會說鞏固拓展經濟回升向好勢頭，既然經濟處於回升向好的勢頭，那為什麼要降息、降準？不如等到明年再操作。」



*完成全年目標不難，更大力度政策或明年兩會後出台*



劉長江指出，「十五五」規劃現在只是建議稿，還要等明年3月的全國人大和政協「兩會」審批，才正式成為中央文件；所以更大力度的政策出台，可能得等到明年兩會後。



四中全會公報中，「以經濟建設為中心」作為「十五五」時期指導思想重新出現，預示著工作重心向經濟發展的回歸。由於今年四季度經濟下行壓力更大，四中全會還罕見討論了當前經濟形勢。分析人士指出，四中全會結束後，中國將重新關注短期穩增長，預計政策面會有邊際加力，但不會有大規模刺激。



華創證券投資交易部表示，四中全會在強調延續「宏觀政策要持續發力、適時加力」提法；由此推測，在完成全年經濟目標難度不大的背景下，短期出台超預期刺激政策的可能性較小。「金融未被提及，推測金融業繼續作為服務實體經濟的服務型行業，政策導向上可能繼續偏壓抑，避免金融過度佔用資源，防止資金空轉以及滋生泡沫。」該券商稱。

