etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

24/10/2025 14:03

【四中全會－解讀】分析：貨幣寬鬆難撤，強刺激仍審慎，明年政策留空間

解讀
核心摘要：
2025年10月中共二十屆四中全會後，中國維持貨幣寬鬆立場但暫不推強刺激，為明年政策預留空間；分析指完成全年經濟目標壓力有限，更大力度政策或待2026年兩會後推出。

事實要點：
▷ 四中全會罕見討論當前經濟形勢（原文唯一性描述）
▷ 中航信託分析師稱四季度降息降準可能性趨小（明確預測排除，僅保留陳述）
▷ 華創證券推測短期出臺超預期刺激政策可能性較小（原文直接引述）
▷ 「十五五」規劃需2026年3月兩會審批後成正式文件（明確時序及程序）
▷ 人行流動性調控工具新增國債買賣及買斷式逆回購（具體政策工具調整）

　　備受關注的中共二十屆四中全會落幕，發展經濟優先級空前提高。在穩經濟重任下，中國貨幣寬鬆支持立場短期料難撤，同時中美貿戰陰雲及經濟下行壓力下，貨幣政策邊際加力仍存可能；但對於降準降息的強刺激仍審慎，尚待更大觸發因素，以為明年政策留足空間。

　　《路透》綜合分析人士意見，會議提及經濟回升向好勢頭，料完成全年目標壓力有限，政策強刺激仍相機而動；考慮到國債買賣和買斷式逆回購納入政策工具箱後，人行流動性調控更靈活適度，未來加強與財政政策等協同背景下，預計人行仍以例行操作配合結構性工具調控為主。

　　中航信託宏觀策略分析師劉長江稱：「四季度降息降準的可能性愈來愈小了。四中全會說鞏固拓展經濟回升向好勢頭，既然經濟處於回升向好的勢頭，那為什麼要降息、降準？不如等到明年再操作。」

*完成全年目標不難，更大力度政策或明年兩會後出台*

　　劉長江指出，「十五五」規劃現在只是建議稿，還要等明年3月的全國人大和政協「兩會」審批，才正式成為中央文件；所以更大力度的政策出台，可能得等到明年兩會後。

　　四中全會公報中，「以經濟建設為中心」作為「十五五」時期指導思想重新出現，預示著工作重心向經濟發展的回歸。由於今年四季度經濟下行壓力更大，四中全會還罕見討論了當前經濟形勢。分析人士指出，四中全會結束後，中國將重新關注短期穩增長，預計政策面會有邊際加力，但不會有大規模刺激。

　　華創證券投資交易部表示，四中全會在強調延續「宏觀政策要持續發力、適時加力」提法；由此推測，在完成全年經濟目標難度不大的背景下，短期出台超預期刺激政策的可能性較小。「金融未被提及，推測金融業繼續作為服務實體經濟的服務型行業，政策導向上可能繼續偏壓抑，避免金融過度佔用資源，防止資金空轉以及滋生泡沫。」該券商稱。
《經濟通通訊社24日專訊》

