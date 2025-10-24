【人行操作】人行預告下周一續做9000億元MLF，增量2000億元

中國人民銀行公布，為保持銀行體系流動性充裕，人行將於下周一（27日）以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展9000億元（人民幣．下同）中期借貸便利(MLF)操作，期限為1年期。



人行本周六（25日）有7000億元MLF到期，因逢周末，實際到期將順延至下周一。對沖本月到期量，即人行10月增量2000億元續做MLF。

《經濟通通訊社24日專訊》