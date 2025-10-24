《中國要聞》廣東：支持廣州、深圳、珠海先行先試，探索大灣區跨境無人機物流配送

廣東省人民政府辦公廳印發《廣東省支持低空經濟高質量發展若干措施》，其中提出，支持廣州、深圳、珠海先行先試，在確保安全的前提下，穩步開通市內和城際低空客運航線，探索制定低空空域交通規則和大灣區跨境無人機物流配送。加快建設省綜合飛行服務平台和廣州、深圳、珠海等飛行服務站，提升空域協同運行管理與服務能力。



*廣東：支持符合條件優質低空經濟企業境內外上市*



《若干措施》又提出，加強低空金融服務支持。通過省產業發展投資基金集群以多種方式引導社會資本圍繞低空經濟產業鏈關鍵核心領域，著力投早、投小、投長期、投硬科技。引導銀行、證券、創投機構等金融機構為低空經濟企業提供全生命周期的金融服務，豐富金融產品供給。



加大對低空經濟貸款貼息和風險補償的政策支持力度。加大對低空經濟企業上市培育力度，支持符合條件的優質企業境內外上市。鼓勵保險機構開發針對物流、載人、城市管理等低空商業應用的險種，擴大低空航空器保險覆蓋範圍，構建涵蓋全產業鏈的保險服務體系。



此外，《若干措施》提出，加快關鍵核心技術攻關，加速產業創新平台建設；支持技改培育低空強企，對符合省級企業技術改造資金政策條件的低空工業企業技術改造項目予以獎勵；培育低空消費新業態，支持發放低空旅遊文體消費券等。

《經濟通通訊社24日專訊》