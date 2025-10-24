  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

24/10/2025 10:17

【聚焦人幣】外匯局劉斌：促進投融資便利，鼓勵上海率先落地首創性政策

　　國家外匯管理局副局長劉斌昨日在2025外灘年會上表示，在近年來推進便利化措施的基礎上，下一步將健全「更加便利、更加開放、更加安全、更加智慧」的外匯管理體制機制，結合上海發展實際，進一步助力上海國際金融中心建設。

　　具體包括三方面：一是穩步擴大外匯領域高水平制度型開放。強化本外幣一體化管理，以擴大金融市場開放為重點，便利外資金融機構來華投資興業。同時，深化外匯市場發展，進一步支持外匯交易中心強化金融基礎設施功能與服務能力，同時推動金融機構優化匯率風險管理服務。隨著國際交易規模擴大，匯率避險是應有之義，需求將更加多樣化和個性化。

　　二是促進跨境貿易和投融資便利化。根據市場需求和中國實際，持續推進外匯管理改革創新，賦予誠信合規主體更高便利度。鼓勵在上海率先落地一些首創性、集成性的探索政策，包括應用人工智能、大數據等技術，提供更智能高效、安全便捷的外匯服務。

　　三是統籌好金融開放與安全的關係。加強外匯市場「宏觀審慎+微觀監管」兩位一體管理，切實防範跨區域、跨市場、跨境、在岸與離岸之間的風險傳遞和疊加共振。
《經濟通通訊社24日專訊》

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

為何貝里雅成加沙掌舵？埃及和平峰會知玄機

23/10/2025 09:51

大國博弈

定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存最高3.5厘，渣打特選客...

22/10/2025 16:01

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處