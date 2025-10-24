【聚焦人幣】外匯局劉斌：促進投融資便利，鼓勵上海率先落地首創性政策

國家外匯管理局副局長劉斌昨日在2025外灘年會上表示，在近年來推進便利化措施的基礎上，下一步將健全「更加便利、更加開放、更加安全、更加智慧」的外匯管理體制機制，結合上海發展實際，進一步助力上海國際金融中心建設。



具體包括三方面：一是穩步擴大外匯領域高水平制度型開放。強化本外幣一體化管理，以擴大金融市場開放為重點，便利外資金融機構來華投資興業。同時，深化外匯市場發展，進一步支持外匯交易中心強化金融基礎設施功能與服務能力，同時推動金融機構優化匯率風險管理服務。隨著國際交易規模擴大，匯率避險是應有之義，需求將更加多樣化和個性化。



二是促進跨境貿易和投融資便利化。根據市場需求和中國實際，持續推進外匯管理改革創新，賦予誠信合規主體更高便利度。鼓勵在上海率先落地一些首創性、集成性的探索政策，包括應用人工智能、大數據等技術，提供更智能高效、安全便捷的外匯服務。



三是統籌好金融開放與安全的關係。加強外匯市場「宏觀審慎+微觀監管」兩位一體管理，切實防範跨區域、跨市場、跨境、在岸與離岸之間的風險傳遞和疊加共振。

《經濟通通訊社24日專訊》