《中國監管》京東、美團、餓了麼等據報同一天被國家市監總局調查

據《經濟觀察報》從多個信源處獲悉，10月中旬，京東、美團、餓了麼等公司於同一天被國家市場監督管理總局調查，事涉食品安全、外賣平台對商家經營資質審核等問題。



接受調查的某平台員工透露，此次調查和以往約談相關業務負責人的形式不同，當天國家市場監督管理總局工作人員上門，全程通過執法記錄儀攝錄，要求召業務負責人回公司接受問詢。部分公司被駐場問詢數日，也有公司消極配合執法。



另一家接受調查的平台人士解釋，引發此次調查的原因之一是，有用戶在某外賣平台買到了貨不對板的蛋糕--下單和收貨的蛋糕品牌不一致，用戶質疑進駐該外賣平台的商家經營資質不規範，遂將問題反映至監管部門。監管部門調查發現，存在問題的商家進駐了多個平台，不止一家平台存在蛋糕貨不對板的問題。



該人士稱，上門前，相關部門要求平台準備所需材料等；配合檢查後，截至10月23日，暫未收到整改等要求。「目前調查仍處於進行時。各家平台正在寫材料，向監管部門匯報情況。」



據透露，除了三大外賣平台，抖音集團也在此次調查名單之列。自2022年開始，抖音通過「小時達」切入即時零售業態，目前覆蓋鮮花、蛋糕、生鮮等品類。



自2025年2月開始，京東、美團、餓了麼輪番打響「外賣大戰」，並於5月、7月兩度被國家市場監督管理總局、商務部等多部門約談，涉及食品安全、不正當競爭、反內捲等問題。

《經濟通通訊社24日專訊》