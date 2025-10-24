  • 會員
說說心理話
AH股新聞

24/10/2025 17:47

【聚焦數據】廣東前三季度GDP同比增長4.1%，低於全國水平

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
廣東省2025年前三季度GDP達105176.98億元人民幣，同比增長4.1%（低於全國5.2%），第三產業增4.9%最高，房地產開發投資降20.6%。

事實要點：
▷ GDP總量105176.98億元（同比增4.1%，低全國1.1%）
▷ 房地產開發投資降20.6%（商品房銷售面積降12.5%）
▷ 工業增加值增3.5%（製造業增3.9%，採礦業增2.2%）
▷ 固定資產投資降14.1%（設備購置投資增1.7%）
▷ 家電類商品零售額增31%（以舊換新政策帶動）

　　廣東省統計局發布前三季度廣東經濟運行簡況。根據地區生產總值統一核算結果，前三季度，廣東實現地區生產總值105176.98億元（人民幣．下同），按不變價格計算，同比增長4.1%，低於全國水平的5.2%。

　　其中，第一產業增加值3838.50億元，增長4.5%；第二產業增加值39270.75億元，增長2.7%；第三產業增加值62067.73億元，增長4.9%。

*前三季廣東工業增加值同比增3.5%*

　　前三季度，全省規模以上工業增加值同比增長3.5%，增速比1-8月份提高1.3個百分點。分門類看，採礦業增加值增長2.2%，製造業增長3.9%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業下降0.4%。

　　前三季度，全省服務業增加值同比增長4.9%，增速比上半年加快0.3個百分點。其中，金融業，交通運輸、倉儲和郵政業增加值分別增長9.8%、4.3%。

*前三季廣東固投降14.1%，房地產開發投資降逾20.6%*

　　前三季度，全省固定資產投資同比下降14.1%。在大規模設備更新政策等支持帶動下，設備工器具購置投資增長1.7%，增速比上半年加快0.2個百分點。工業投資佔比達37.5%，其中，電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業投資，清潔能源投資分別增長2.9%、3.3%。房地產開發投資下降20.6%，商品房銷售面積下降12.5%，降幅比上年同期、上年全年分別收窄14.9個、9.3個百分點。

*前三季廣東消費同比增2.8%*

　　前三季度，全省社會消費品零售總額同比增長2.8%。按消費類型分，商品零售額增長2.9%，餐飲收入增長2.1%。以舊換新相關商品保持較快增速，限額以上單位文化辦公用品類、家用電器和音像器材類、通訊器材類商品零售額分別增長21.0%、31.0%、16.5%。限額以上單位新能源汽車零售額增長3.4%，比上半年提高0.7個百分點。
《經濟通通訊社24日專訊》

