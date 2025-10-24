  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

24/10/2025 18:03

《中國要聞》習近平時隔11年再訪韓，外交部：中方願與韓互利共贏

　　中國外交部宣布，應大韓民國總統李在明邀請，國家主席習近平將於10月30日至11月1日赴韓國慶州出席亞太經合組織第三十二次領導人非正式會議並對韓國進行國事訪問。外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上介紹有關安排和中方期待。

　　郭嘉昆表示，亞太經合組織是亞太地區最重要的經濟合作機制。習近平主席出席今年亞太經合組織領導人非正式會議，體現了中方對亞太區域經濟合作的高度重視。習近平主席將在會上發表重要講話，並同有關國家領導人雙邊會見。中方願同各方一道努力，為推進亞太區域合作、促進亞太經濟增長作出貢獻，攜手構建亞太命運共同體。

　　郭嘉昆並指，中國和韓國是近鄰和合作夥伴。中方重視中韓關係，對韓政策保持穩定性和連續性，此訪是習近平主席時隔11年再次對韓國進行國事訪問，也是李在明總統就任後中韓元首首次會晤。中方願同韓方一道，堅守建交初心，堅持睦鄰友好、互利共贏，推動中韓戰略合作夥伴關係不斷向前發展。

　　稍早美國白宮確認，總統特朗普將於下周四（30日）在APEC峰會場邊與習近平會晤。郭嘉昆曾在今日的例行記者會上被問到APEC會議期間中美元首是否舉行會晤，他回應稱，中美雙方就兩國元首會晤保持著密切溝通，「如有進一步消息中方將及時發布」。
《經濟通通訊社24日專訊》

【你點睇？】「粵車南下」最快11月實施，邵家輝冀當局根據路面承載力逐步放寬名額，你是否認同？► 立即投票

上一篇新聞︰24/10/2025 18:03  《神州金融》人行：三季末房地產貸款餘額同比降０﹒１％，降幅…

下一篇新聞︰24/10/2025 17:56  《Ａ股動向》聞泰科技：若安世控制權年末前無法恢復，公司收入…

其他
More

24/10/2025 18:18  天津創業環保（０１０６５）第三季少賺１０﹒４％至２﹒３億人幣

24/10/2025 17:47  【聚焦數據】廣東前三季度ＧＤＰ同比增長４﹒１％，低於全國水平

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特皇布達佩斯踩雷，白宮少壯派「媽聲一片」

24/10/2025 13:45

大國博弈

定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存最高3.5厘，渣打特選客...

22/10/2025 16:01

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處