《中國要聞》習近平時隔11年再訪韓，外交部：中方願與韓互利共贏

中國外交部宣布，應大韓民國總統李在明邀請，國家主席習近平將於10月30日至11月1日赴韓國慶州出席亞太經合組織第三十二次領導人非正式會議並對韓國進行國事訪問。外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上介紹有關安排和中方期待。



郭嘉昆表示，亞太經合組織是亞太地區最重要的經濟合作機制。習近平主席出席今年亞太經合組織領導人非正式會議，體現了中方對亞太區域經濟合作的高度重視。習近平主席將在會上發表重要講話，並同有關國家領導人雙邊會見。中方願同各方一道努力，為推進亞太區域合作、促進亞太經濟增長作出貢獻，攜手構建亞太命運共同體。



郭嘉昆並指，中國和韓國是近鄰和合作夥伴。中方重視中韓關係，對韓政策保持穩定性和連續性，此訪是習近平主席時隔11年再次對韓國進行國事訪問，也是李在明總統就任後中韓元首首次會晤。中方願同韓方一道，堅守建交初心，堅持睦鄰友好、互利共贏，推動中韓戰略合作夥伴關係不斷向前發展。



稍早美國白宮確認，總統特朗普將於下周四（30日）在APEC峰會場邊與習近平會晤。郭嘉昆曾在今日的例行記者會上被問到APEC會議期間中美元首是否舉行會晤，他回應稱，中美雙方就兩國元首會晤保持著密切溝通，「如有進一步消息中方將及時發布」。

《經濟通通訊社24日專訊》