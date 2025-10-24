  • 會員
AH股新聞

24/10/2025 09:27

《Ａ股行情》滬綜指高開0.17%，白宮預告「習特會」下周四南韓舉行

　　「習特會」終於定檔，美國白宮宣布，作為亞洲行的一部分，美國總統特朗普將於下周四（30日）與中國國家主席習近平在南韓會面。滬深股市今早集體高開，滬綜指高開0.17%，報3929.12點，深成指高開0.51%，創業板指高開0.83%。

　　白宮發言人23日表示，特朗普將於24日晚間啟程前往馬來西亞，還將訪問南韓，中美兩國元首會談定於下周四舉行。此次會晤將在亞太經濟合作組織(APEC)峰會場邊進行。這將是特朗普進入第二個任期以來，首次與習近平進行面對面會談。

　　中共二十屆四中全會昨日結束，會議公報提出，未來五年要大幅提高科技自立自強水平並建設強大國內市場，旨在讓經濟免受外部壓力影響的同時，打造可持續的成長引擎。公報並稱，要保持製造業合理比重，構建以先進製造業為骨幹的現代化產業體系。盤初高科技板塊如半導體、量子科技概念股走揚。另外，中共中央今日上午10時舉行新聞發布會，介紹和解讀四中全會精神。

　　人民銀行今日進行1680億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有1648億元逆回購到期，即今日淨投放32億元。人行本周共進行8672億元逆回購，對沖本周逆回購到期量7891億元，即人行全周放水781億元。
《經濟通通訊社24日專訊》

