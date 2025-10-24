《Ａ股行情》滬綜指半日升0.42%曾創逾十年高，存儲芯片漲幅領先

滬深股市早盤走揚，滬綜指盤中升至3946點水平、創逾十年高，半日收升0.42%，報3938.98點；深成指上午收升1.3%，創業板指漲2.09%。滬深兩市半日成交額12280億元（人民幣．下同），較上個交易日增加1808億元或17%。



中美元首定於下周四（30日）在南韓會晤；中共四中全會審議通過「十五五規劃」建議，當中以科技自立自強及提振消費為亮點。盤面上，存儲芯片概念升幅最前，普冉股份(滬:688766)升20%封板兼創新高。算力硬件股繼續活躍，中際旭創(深:300308)股價再創新高，上午收升6.6%。



四中全會會議首次提出「航天強國」「交通強國」表述並強調「以先進製造業為骨幹的現代化產業體系」，保持製造業合理比重，預示資源將優先配置於高端製造與基礎設施領域。商業航天概念多股漲停，板塊整體收漲2.5%，航天智裝(深:300455)及中國衛星(滬:600118)封板。



下跌方面，石油、煤炭、燃氣等能源板塊調整；據外媒透露，在美國對俄羅斯最大的兩家石油公司實施制裁後，中國國有石油巨頭已暫停購買俄羅斯海運石油。

《經濟通通訊社24日專訊》