《Ａ股行情》十五五聚焦經濟發展，滬指收報3950點十年高，本周漲2.9%

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

中共二十屆四中全會昨閉幕，審議通過了「十五五」（2026-2030年）規劃建議，提出了該時期經濟社會發展的主要目標，包括科技自立自強水平大幅提高，到2035年人均國內生產總值達到中等發達國家水平等。滬深股市今日放量收升，滬綜指收在全日最高點3950.31點，也是逾10年收盤新高，升幅0.71%；深成指揚2.02%，創業板指更漲3.57%。兩市全天成交1.97萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日放量3303億元或20%。



值得留意，四中全會會議公報中「以經濟建設為中心」作為「十五五」時期指導思想重新出現，預示著工作重心向經濟發展的回歸。並繼續將建設現代化產業體系、加快科技自立自強、擴大內需放在12項重點工作的前三位。



分析人士普遍認為，公報凸顯了對製造業和科技的高度重視，尤其是將建設現代化產業體系置于首位，顯示出供給側導向和國家安全考量。不過，他們亦預計短期出台超預期刺激的可能性不大，更大力度政策可能得等到明年兩會後推出。



今日科技板塊爆發，存儲芯片飆逾5.6%，先進封裝、光通信、CPO概念紛紛走揚，航天科技板塊掀起漲停潮。



本周來看，滬綜指多數交易日收高，全周升幅達2.88%。中美貿易關係反復拉扯，有關兩國元首是否將在月底會面的消息每日牽動市場情緒。自從中國宣布新一輪稀土出口限制措施，美國屢屢威脅調升關稅、限制關鍵軟件出口，終於在本周最後一個交易日，中美敲定習近平與特朗普的會談日程。中美代表團亦開始奔赴馬來西亞，進行第五輪貿易談判，為兩國領導人會晤鋪路。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4660.68 +1.18 上證指數 3950.31 +0.71 8584.91 深證成指 13289.18 +2.02 11157.20 創業板指 3171.57 +3.57 科創50 1462.22 +4.35 B股指數 261.09 -0.01 0.86 深證B指 1339.61 -0.07 1.02

《經濟通通訊社24日專訊》