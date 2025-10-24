  • 會員
AH股新聞

24/10/2025 15:07

《Ａ股行情》十五五聚焦經濟發展，滬指收報3950點十年高，本周漲2.9%

解讀
核心摘要：
中共二十屆四中全會2025年10月23日通過「十五五」規劃建議，滬指24日收3950.31點創十年新高，兩市成交1.97萬億元，中美敲定領導人會談日程。

事實要點：
▷ 滬指收3950.31點（十年新高，日漲0.71%）
▷ 兩市成交1.97萬億元（日增3303億，增幅20%）
▷ 存儲芯片板塊日漲5.6%，創業板指日漲3.57%
▷ 十五五規劃列「現代化產業體系」等前3重點
▷ 中美敲定領導人會談，啟動第五輪貿易談判

　　中共二十屆四中全會昨閉幕，審議通過了「十五五」（2026-2030年）規劃建議，提出了該時期經濟社會發展的主要目標，包括科技自立自強水平大幅提高，到2035年人均國內生產總值達到中等發達國家水平等。滬深股市今日放量收升，滬綜指收在全日最高點3950.31點，也是逾10年收盤新高，升幅0.71%；深成指揚2.02%，創業板指更漲3.57%。兩市全天成交1.97萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日放量3303億元或20%。

　　值得留意，四中全會會議公報中「以經濟建設為中心」作為「十五五」時期指導思想重新出現，預示著工作重心向經濟發展的回歸。並繼續將建設現代化產業體系、加快科技自立自強、擴大內需放在12項重點工作的前三位。

　　分析人士普遍認為，公報凸顯了對製造業和科技的高度重視，尤其是將建設現代化產業體系置于首位，顯示出供給側導向和國家安全考量。不過，他們亦預計短期出台超預期刺激的可能性不大，更大力度政策可能得等到明年兩會後推出。

　　今日科技板塊爆發，存儲芯片飆逾5.6%，先進封裝、光通信、CPO概念紛紛走揚，航天科技板塊掀起漲停潮。

　　本周來看，滬綜指多數交易日收高，全周升幅達2.88%。中美貿易關係反復拉扯，有關兩國元首是否將在月底會面的消息每日牽動市場情緒。自從中國宣布新一輪稀土出口限制措施，美國屢屢威脅調升關稅、限制關鍵軟件出口，終於在本周最後一個交易日，中美敲定習近平與特朗普的會談日程。中美代表團亦開始奔赴馬來西亞，進行第五輪貿易談判，為兩國領導人會晤鋪路。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004660.68+1.18　
上證指數3950.31+0.718584.91
深證成指13289.18+2.0211157.20
創業板指3171.57+3.57　
科創501462.22+4.35　
B股指數261.09-0.010.86
深證B指1339.61-0.071.02

《經濟通通訊社24日專訊》

【說說心理話】疫情封關期間，獨自陪絕症丈夫赴日求醫，24/7貼身照顧，如何處理壓力及情緒？► 即睇

