【大國博弈】路透：中國四大國有石油公司暫停購買俄羅斯石油

據《路透》引述多位貿易消息人士透露，在美國對俄羅斯最大的兩家石油公司俄羅斯國家石油公司（Rosneft，俄油）和盧克石油公司實施制裁後，中國國有石油巨頭已暫停購買俄羅斯海運石油。



消息人士稱，由於擔心制裁，中國國有石油公司--中國石油(00857)(滬:601857)、中石化(00386)(滬:600028)、中海油(00883)(滬:600938)和振華石油至少在短期內不再進行俄羅斯海運石油貿易。



報道指，這四家公司沒有立即回應置評請求。



消息人士稱，中石化的貿易部門聯合石化(滬:600028)已於上周停止採購俄羅斯原油。此前英國將盧克石油、俄油，以及「影子船隊」船隻和包括一家大型中國煉廠在內的中國實體列入制裁名單。



貿易商表示，俄油和盧克石油大多通過中間商向中國出售原油，而非直接與買家交易。



報道並指，俄羅斯海運石油的最大買家印度的煉油廠正準備大幅削減從莫斯科的原油進口，以遵守美國因俄羅斯入侵烏克蘭而實施的制裁。



俄羅斯兩大客戶的石油需求驟降將給莫斯科的石油收入帶來壓力，並迫使這兩個世界主要石油進口國尋求替代供應。交易商預計，印度和中國將轉向其他供應來源，從而推高中東、非洲和拉丁美洲等不受制裁的石油價格。



俄羅斯總統普京回應美國這輪制裁時表示，不會對俄羅斯經濟產生重大影響。

《經濟通通訊社24日專訊》