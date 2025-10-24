《中國要聞》神舟二十一號船箭組合體已運至發射區，近日擇機發射

據中國載人航天工程辦公室消息，北京時間2025年10月24日，神舟二十一號載人飛船與長征二號F遙二十一運載火箭組合體已轉運至發射區。目前，發射場設施設備狀態良好，後續將按計劃開展發射前的各項功能檢查、聯合測試等工作，計劃近日擇機實施發射。
24/10/2025 12:10
據中國載人航天工程辦公室消息，北京時間2025年10月24日，神舟二十一號載人飛船與長征二號F遙二十一運載火箭組合體已轉運至發射區。目前，發射場設施設備狀態良好，後續將按計劃開展發射前的各項功能檢查、聯合測試等工作，計劃近日擇機實施發射。
