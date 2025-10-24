  • 會員
說說心理話
AH股新聞

24/10/2025 12:45

【ＦＯＣＵＳ】十五五錨定「實」字，「歷史主動」精準布局

解讀
核心摘要：
中共中央2025年10月23日通過十五五規劃建議，明確以「實體經濟」為核心戰略，聚焦新興產業、關鍵技術突破及首次提出「航天強國」，應對國際競爭與風險挑戰。

事實要點：
▷ 中國製造業規模連續15年全球第一（2006-2025年）
▷ 首次提出「航天強國」目標（十五五規劃新增）
▷ 新興產業含新能源、量子科技等10項領域
▷ 四中全會通過規劃建議（2025年10月23日）
▷ 戰略任務首條為「建立現代化產業體系」

　　【FOCUS】「極不尋常、極不平凡」的十四五即將收官，中國於十五五（2026-2030年）有何關鍵部署？若以一字曰之，無論是高質量發展，還是科技自主自強，無論是投資於人，還是區域協調發展，都指向「實」，即實體、實幹、實效。背後核心邏輯，是十二五（2011-2015年）以來的「戰略機遇期」，正式轉向「戰略機遇和風險挑戰並存」，欲在鬥爭中發揮「歷史主動精神」，必拼實力。

*鞏固壯大實體經濟根基*

　　為期4天的中共二十大四中全會，周四（23日）通過十五五規劃，並公布會議公報，被視作十五五藍圖的提綱挈領式指引。

　　據中共中央周五（24日）發布會解讀，明確把「建立現代化產業體系，鞏固壯大實體經濟根基」擺在戰略任務的第一條。有何玄機？不妨看看周二（21日）《人民日報》、《紐約時報》的兩篇文章。

　　前者引述最高層稱，「一個國家一定要作出正確的戰略選擇，我國是一個大國，必須發展實體經濟，不斷推進工業現代化、提高製造業水平，不能脫實向虛」；後者則以「貿易戰的另一張王牌？」為題，指對全球關鍵物資供應的控制權之外，北京還擁有蓬勃發展的工廠。

*新興及未來產業獲點名*

　　中國製造業規模已連續15年全球第一，未來5年，勢要以培育壯大新興產業（新能源、新材料、航空航太、低空經濟），前瞻布局未來產業（量子科技、生物製造、氫能和核聚變能、腦機接口、具身智慧、第六代行動通信），重點領域（集成電路、工業母機、高階儀器）攻關決定性突破，加速興建製造強國、質量強國、航天強國（首次提出）、交通強國、網絡強國。

　　此外，對於備受關注的如何擴大內需，發布會解讀指，要把握好「拓展增量、提升效益、暢通循環」三個關鍵。分別指向：一，投資於物和投資於人緊密結合，以新需求引領新供給，以新供給創造新需求；二，提高民生類政府投資比重，紮實推進全體人民共同富裕；三，綜合整治「內捲式」競爭，堅決破除阻礙全國統一大市場建設卡點堵點。

*主動作為取代被動應對*

　　無論是科技自立賦能實體經濟，還是建設強大國內市場，歸根到底，都是基於未來面對「風高浪急甚至驚濤駭浪」重大考驗的判斷，以及「敢於鬥爭、善於鬥爭」的政策立場。

　　值得一提的是，四中全會會議公報提及，「以歷史主動精神」克難關、戰風險、迎挑戰，換言之即是主動作為，而非被動應對。聯想北京近日就稀土長臂管轄、對美船隻徵收特別港務費、調查英偉達及博通等頻頻出招，正正是把握戰略主動。

　　從此角度看中美下周的元首會晤，特朗普關注的「土豆泥（稀土、大豆、芬太尼）」三大議題會否取得重大突破？基於「歷史主動精神」的立場，北京勢寸步不讓、除非交換。

