  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

24/10/2025 18:03

《神州金融》人行：三季末房地產貸款餘額同比降0.1%，降幅較去年末收窄

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
中國人民銀行2025年三季末數據顯示，人民幣房地產貸款餘額52.83萬億元，同比下降0.1%，降幅較2024年末收窄0.1個百分點；科技型中小企業貸款餘額同比增22.3%至3.56萬億元。

事實要點：
▷ 人民幣房地產貸款餘額52.83萬億元（同比降0.1%，前三季減840億）
▷ 科技型中小企業貸款餘額3.56萬億元（同比增22.3%，增速高整體15.8%）
▷ 個人住房貸款餘額37.44萬億元（前三季減少2411億，同比降0.3%）
▷ 不含住房貸款的消費性貸款餘額21.29萬億元（同比增4.2%，前三季增3062億）
▷ 27.54萬家科技型中小企業獲貸（獲貸率50.3%，年增2.8%）

　　中國人民銀行公布2025年三季度金融機構貸款投向統計報告。2025年三季度末，金融機構人民幣各項貸款餘額270.39萬億元（人民幣．下同），同比增長6.6%，前三季度人民幣貸款增加14.75萬億元。

　　其中，房地產貸款增速基本平穩。2025年三季度末，人民幣房地產貸款餘額52.83萬億元，同比下降0.1%，增速比上年末高0.1個百分點，前三季度減少840億元。三季度末，房地產開發貸款餘額13.61萬億元，同比下降1.3%，前三季度增加925億元。個人住房貸款余額37.44萬億元，同比下降0.3%，增速比上年末高1個百分點，前三季度減少2411億元。

*三季末消費貸款餘額增4.2%*

　　2025年三季度末，本外幣住戶貸款餘額83.94萬億元，同比增長2.3%，前三季度增加1.1萬億元。其中，經營性貸款餘額25.21萬億元，同比增長4.8%，前三季度增加1.04萬億元。不含個人住房貸款的消費性貸款餘額21.29萬億元，同比增長4.2%，前三季度增加3062億元。

*貸款支持科創企業力度加大*

　　2025年三季度末，獲得貸款支持的科技型中小企業27.54萬家，獲貸率為50.3%，比去年同期高2.8個百分點。本外幣科技型中小企業貸款餘額3.56萬億元，同比增長22.3%，增速比各項貸款高15.8個百分點。獲得貸款支持的高新技術企業26.66萬家，獲貸率為57.6%，比去年同期高0.8個百分點。本外幣高新技術企業貸款餘額18.84萬億元，同比增長6.9%，增速比各項貸款高0.4個百分點。
《經濟通通訊社24日專訊》

【說說心理話】疫情封關期間，獨自陪絕症丈夫赴日求醫，24/7貼身照顧，如何處理壓力及情緒？► 即睇

上一篇新聞︰24/10/2025 18:18  天津創業環保（０１０６５）第三季少賺１０﹒４％至２﹒３億人幣

下一篇新聞︰24/10/2025 18:03  《中國要聞》習近平時隔11年再訪韓，外交部：中方願與韓互利共贏

其他
More

24/10/2025 17:56  《Ａ股動向》聞泰科技：若安世控制權年末前無法恢復，公司收入…

24/10/2025 17:47  【聚焦數據】廣東前三季度ＧＤＰ同比增長４﹒１％，低於全國水平

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特皇布達佩斯踩雷，白宮少壯派「媽聲一片」

24/10/2025 13:45

大國博弈

定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存最高3.5厘，渣打特選客...

22/10/2025 16:01

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處