24/10/2025 16:55

《行業數據》信通院：8月內地市場手機出貨量降6%，國產品牌降4%

　　中國信通院今日發布2025年8月國內手機市場運行分析報告。8月，國內市場手機出貨量2260.3萬部，同比下降6.0%，其中5G手機1999.2萬部，同比增長1.2%，佔同期手機出貨量的88.4%。1-8月，國內市場手機出貨量1.92億部，同比下降1.7%，其中5G手機1.63億部，同比下降1.0%，佔同期手機出貨量的85.1%。

　　8月，國產品牌手機出貨量2129.8萬部，同比下降4.0%，佔同期手機出貨量的94.2%；國產品牌上市新機型63款，同比增長50.0%，佔同期手機上市新機型數量的96.9%。1-8月，國產品牌手機出貨1.69億部，同比增長0.6%，佔同期手機出貨量的88.0%；國產品牌上市新機型334款，同比增長22.3%，佔同期手機上市新機型數量的95.2%。

　　8月，智能手機出貨量2164.4萬部，同比增長2.6%，佔同期手機出貨量的95.8%；智能手機上市新機型49款，同比增長40.0%，佔同期手機上市新機型數量的75.4%。1-8月，智能手機出貨量1.76億部，同比下降3.4%，佔同期手機出貨量的91.8%；智能手機上市新機型230款，同比增長8.0%，佔同期手機上市新機型數量的65.5%。
《經濟通通訊社24日專訊》

