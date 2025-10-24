【大國博弈】中美元首是否APEC期間會晤？中國外交部：正密切溝通

中國外交部剛剛宣布，國家主席習近平將於10月30日至11月1日（下周四至六）赴韓國慶州出席APEC峰會並進行國事訪問；美國白宮則確認，總統特朗普將於下周四（30日）在APEC峰會場邊與習近平會晤。
在北京，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上，被問到APEC會議期間中美元首是否舉行會晤時指出，中美雙方就兩國元首會晤保持著密切溝通，「如有進一步消息中方將及時發布」。
《經濟通通訊社24日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
24/10/2025 15:49
中國外交部剛剛宣布，國家主席習近平將於10月30日至11月1日（下周四至六）赴韓國慶州出席APEC峰會並進行國事訪問；美國白宮則確認，總統特朗普將於下周四（30日）在APEC峰會場邊與習近平會晤。
在北京，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上，被問到APEC會議期間中美元首是否舉行會晤時指出，中美雙方就兩國元首會晤保持著密切溝通，「如有進一步消息中方將及時發布」。
《經濟通通訊社24日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
上一篇新聞︰24/10/2025 16:18 《Ａ股動向》上汽：已投資智元機器人等科創企業，間接持有沐曦…
下一篇新聞︰24/10/2025 15:34 《中國要聞》九寨溝景區今年已接客６０２﹒８萬人次，創開門以…
24/10/2025 16:18 《神州債市》財政部：９月全國發行地方政府債券８６１９億元
24/10/2025 15:10 《中國房產》深圳公積金１１月１日起租房提取比例調降為８０％
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N