24/10/2025 15:49

【大國博弈】中美元首是否APEC期間會晤？中國外交部：正密切溝通

　　中國外交部剛剛宣布，國家主席習近平將於10月30日至11月1日（下周四至六）赴韓國慶州出席APEC峰會並進行國事訪問；美國白宮則確認，總統特朗普將於下周四（30日）在APEC峰會場邊與習近平會晤。

　　在北京，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上，被問到APEC會議期間中美元首是否舉行會晤時指出，中美雙方就兩國元首會晤保持著密切溝通，「如有進一步消息中方將及時發布」。
《經濟通通訊社24日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

