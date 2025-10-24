【大國博弈】中美元首是否APEC期間會晤？中國外交部：正密切溝通

中國外交部剛剛宣布，國家主席習近平將於10月30日至11月1日（下周四至六）赴韓國慶州出席APEC峰會並進行國事訪問；美國白宮則確認，總統特朗普將於下周四（30日）在APEC峰會場邊與習近平會晤。



在北京，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上，被問到APEC會議期間中美元首是否舉行會晤時指出，中美雙方就兩國元首會晤保持著密切溝通，「如有進一步消息中方將及時發布」。

《經濟通通訊社24日專訊》