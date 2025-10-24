《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(23日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|1666.68
|工業富聯
|(601138)
|1532.55
|紫金礦業
|(601899)
|1477.73
|貴州茅台
|(600519)
|1131.71
|恒瑞醫藥
|(600276)
|940.57
|農業銀行
|(601288)
|833.79
|海光信息
|(688041)
|833.32
|聞泰科技
|(600745)
|794.15
|工商銀行
|(601398)
|760.85
|藥明康德
|(603259)
|725.99
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|3087.52
|寧德時代
|(300750)
|2347.95
|新易盛
|(300502)
|1997.25
|立訊精密
|(002475)
|1657.48
|陽光電源
|(300274)
|1181.07
|勝宏科技
|(300476)
|1020.55
|東方財富
|(300059)
|897.55
|德明利
|(001309)
|889.20
|贛鋒鋰業
|(002460)
|828.93
|江波龍
|(301308)
|817.42
（以上數字取小數點後兩個位）
