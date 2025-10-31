鞍鋼股份(00347)第三季虧損降至8.9億元人民幣

鞍鋼股份(00347)(深:000898)公布，截至9月30日止第三季虧損約8.9億元（人民幣．下同），比去年同期23億元收窄，每股虧損9.6分，扣除非經常性損益之虧損9.4億元，營業收入244.9億元，升2.9%。



該集團指，首三季虧損20.4億元，比去年同期50億元收窄每股虧損21.8分，營業收入731億元，跌7.8%。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社31日專訊》