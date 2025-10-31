億華通(02402)第三季虧損擴至1.5億元人民幣

億華通(02402)(滬:688339)公布，截至9月30日止第三季虧損約1.48億元（人民幣．下同），比去年同期虧損1.1億元擴大，每股虧損63分，營業收入3158萬元，跌80.6%。
該集團指，首三季虧損3.1億元，比去年同期虧損2.6億元擴大，每股虧損1.34元，營業收入104億元，跌67%。
*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社31日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
31/10/2025 07:58
億華通(02402)(滬:688339)公布，截至9月30日止第三季虧損約1.48億元（人民幣．下同），比去年同期虧損1.1億元擴大，每股虧損63分，營業收入3158萬元，跌80.6%。
該集團指，首三季虧損3.1億元，比去年同期虧損2.6億元擴大，每股虧損1.34元，營業收入104億元，跌67%。
*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社31日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N