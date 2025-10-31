億華通(02402)第三季虧損擴至1.5億元人民幣

億華通(02402)(滬:688339)公布，截至9月30日止第三季虧損約1.48億元（人民幣．下同），比去年同期虧損1.1億元擴大，每股虧損63分，營業收入3158萬元，跌80.6%。



該集團指，首三季虧損3.1億元，比去年同期虧損2.6億元擴大，每股虧損1.34元，營業收入104億元，跌67%。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社31日專訊》