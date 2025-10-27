《Ａ股異動》華新水泥A漲停，現報22.73元人幣

華新水泥A股(滬:600801)現漲停，報22.73元(人民幣．下同)，升10%，最低價22.73元；成交41.71萬股，成交金額948.07萬元。
華新水泥H股(06655)升7.2%，報17.4港元，最高價17.4港元，最低價17.4港元；成交36.51萬股，成交金額635.27萬港元。華新水泥A股較H股呈43.1%溢價。
《經濟通通訊社27日專訊》
27/10/2025 09:26
