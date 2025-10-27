藥明康德(02359)第三季賺逾35億人幣，升53%，料全年收入升幅最高18%

藥明康德(02359)(滬:603259)公布，截至9月30日止第三季純利約35.15億元（人民幣．下同），升到53.27%，每股盈利1.24元，扣除非經常性損益之純利39.4億元，升73.7%，營業收入120.6億元，升15.3%。截至9月末，持續經營業務在手訂單598.8億元，增長41.2%。



該集團指，預計全年持續經營業務收入重回雙位數增長，增速從13%至17%上調至17%至18%。預計全年整體收入從425至435億元上調至435億至440億元，並將聚焦CRDMO核心業務，持續提高生產經營效率。



*首三季純利升84%*



此外，該集團指，首三季純利120.8億元，升84.8%，每股盈利4.25元，扣除非經常性損益之純利95.22億元，升52.5%，營業收入328.6億元，升18.6%，加權平均淨資產收益率19.26%，升7.53個百分點。該集團指，純利上升主因持續聚焦及加強CRDMO業務，營業收入持續增長，同時持續優化生產工藝和經營效率，以及臨床後期和商業化大項目增長帶來的產能效率不斷提升，提高整體的盈利能力，及出售所持有聯營企業WuXi XDC Cayman Inc. 部分股票收益。



《經濟通通訊社27日專訊》