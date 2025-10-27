  • 會員
理財秘笈
AH股新聞

27/10/2025 08:35

《駐京專電》李強召開「十五五」規劃會議：編制時間緊任務重，加強統籌協調

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
國務院總理李強2025年10月27日主持「十五五」規劃編制會議，強調時間緊迫、任務繁重，要求加強協作並公開徵集社會意見，重點部署壯大新質生產力、擴大內需及防範風險等目標。

事實要點：
▷ 李強主持「十五五」規劃編制會議（2025年10月27日）
▷ 要求公開徵集社會公眾意見建議（納入綱要草案）
▷ 強調專項規劃需與國家發展規劃銜接
▷ 明確擴大內需為戰略基點（挖掘國內市場潛力）
▷ 提出防範重點領域風險（確保社會穩定）

　　國務院總理李強主持召開國務院「十五五」規劃《綱要草案》編制工作領導小組會議並作講話。李強強調，綱要草案編制時間緊、任務重，各方面要密切協作、形成合力。要面向社會公眾公開征集意見建議，廣泛了解社會期盼、專家意見、基層經驗等，認真研究吸納到綱要草案中。要加強統籌協調，做好專項規劃編制與國家發展規劃的銜接，指導地方立足比較優勢編制規劃，形成科學有機的規劃體系。

*壯大新質生產力、建設現代化產業體系等取得更大突破*

　　李強指出，編制綱要草案要強化發展意識，堅持以推動高質量發展為主題，在壯大新質生產力、建設現代化產業體系等方面取得更大突破，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。要強化全局思維，準確把握「十五五」發展所處的歷史方位，準確把握國內國際兩個大局，保持戰略定力，充分估計可能的外部衝擊、做好應對準備，牢牢把握發展主動權。要強化民生導向，堅持人民至上，聚焦各方面關切謀劃政策舉措，設身處地、換位思考，奔著解決實際問題去。

*堅持擴大內需這個戰略基點*

　　李強指出，要創新思路、務求實效，高質量編制規劃綱要，進一步明確「十五五」發展的施工圖、路線圖，謀劃提出務實管用的發展載體和工作抓手。要培育壯大高質量發展新動能，圍繞成長性強、牽引性強的領域打造一批新產業新賽道。要堅持擴大內需這個戰略基點，充分挖掘強大國內市場的潛力。要通過全面深化改革釋放發展動力和活力，圍繞重點領域和關鍵環節深入研究改革舉措。要主動開展對外經貿格局的戰略性調整，推出更多自主開放、單邊開放措施。要統籌發展和安全，防範重點領域風險，確保社會大局穩定。
 
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明27日北京專電》

