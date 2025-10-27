【四中全會－解讀】潘功勝：維護股市、債市、匯市等金融市場平穩運行

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

中國人民銀行黨委書記、行長潘功勝主持召開黨委會議，傳達學習四中全會精神。會議指出，從宏觀、逆周期和防傳染的視角，強化系統性金融風險的監測、評估和預警，不斷拓展宏觀審慎管理覆蓋範圍。拓展豐富中央銀行宏觀審慎和金融穩定功能，維護股市、債市、匯市等金融市場平穩運行。繼續會同有關部門做好支持地方中小金融機構、地方政府融資平台債務、房地產市場風險化解工作。健全金融穩定保障體系，加快推進金融立法。



*動態完善貨幣政策框架，加強貨幣政策執行和傳導*



會議強調，根據經濟金融運行情況，把握好貨幣政策的力度、時機和節奏，充分釋放各項貨幣政策效能，為經濟穩定增長和高質量發展創造良好的貨幣金融環境。動態完善貨幣政策框架，加強貨幣政策執行和傳導。深化人民幣匯率形成機制改革，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。



*推進上海、香港國際金融中心建設*



推進人民幣國際化，拓展貿易項下人民幣使用，有序深化金融市場雙向開放，推進人民幣離岸市場發展。促進貿易和投融資便利化。推進上海、香港國際金融中心建設。持續建設和發展自主可控、多渠道、廣覆蓋的人民幣跨境支付體系。



此外，做好金融「五篇大文章」，提高金融服務實體經濟的適配性，支持國民經濟的重點領域和薄弱環節。健全科技金融政策框架，提升金融支持科技創新的能力、強度和水平。推動各類金融機構在規模、結構、區域布局上更加合理。建設規範、透明、開放、有活力、有韌性的金融市場體系。建設安全高效的金融基礎設施體系。穩步推進數字人民幣研發和應用。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明27日北京專電》