27/10/2025 09:20

《駐京專電》人大常委會全體會議舉行，潘功勝作金融報告提落實落細適度寬鬆貨幣政策

　　十四屆全國人大常委會第十八次會議26日在北京人民大會堂舉行第三次全體會議。人行行長潘功勝作金融工作情況報告指出，下一步落實落細適度寬鬆貨幣政策，為鞏固拓展經濟回升向好勢頭，營造適宜的貨幣金融環境；進一步加強及完善金融監管，不斷增強監管質效。

　　潘功勝報告稱，要突出金融服務實體經濟重點方向，著力提供高質量金融服務，持續深化金融供給側結構性改革，推進金融高水平雙向開放，維護國家金融安全，防範化解重點領域金融風險，守住不發生系統性金融風險的底線。

*深化國資國企改革，完善國有金融資本管理體制*

　　另外，會議亦審議了國務院關於2024年度國有資產管理情況的綜合報告，提出下一步進一步深化國資國企改革，完善國有金融資本管理體制，提升行政事業性國有資產管理水平，健全自然資源資產管理制度體系，全面提升國有資產報告質效。

　　會議聽取了財政部副部長郭婷婷受國務院委托作的關於2024年度企業國有資產（不含金融企業）管理情況的專項報告，提出進一步加強企業國有資產管理的工作考慮：加強黨對國有企業的領導，以高質量黨建引領國有企業高質量發展；進一步完善國有資產監管，充分激發國有企業活力；優化國有經濟布局結構，加快建設現代化產業體系；聚焦發展新質生產力，以科技創新培育發展新動能；壓實責任強化監督，切實防止國有資產流失。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明27日北京專電》

