《滬／深股通》中際旭創(300308)為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|工業富聯
|(601138)
|3073.60
|寒武紀
|(688256)
|2477.70
|紫金礦業
|(601899)
|2046.14
|藥明康德
|(603259)
|1935.35
|中信證券
|(600030)
|1660.30
|兆易創新
|(603986)
|1547.24
|北方稀土
|(600111)
|1452.26
|貴州茅台
|(600519)
|1319.71
|中微公司
|(688012)
|1318.21
|瀾起科技
|(688008)
|1314.55
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|4704.83
|寧德時代
|(300750)
|4244.89
|新易盛
|(300502)
|3954.62
|立訊精密
|(002475)
|2997.98
|陽光電源
|(300274)
|2369.97
|勝宏科技
|(300476)
|1775.34
|北方華創
|(002371)
|1580.75
|東山精密
|(002384)
|1433.51
|億緯鋰能
|(300014)
|1400.85
|東方財富
|(300059)
|1330.44
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社27日專訊》
樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情