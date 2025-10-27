  • 會員
AH股新聞

27/10/2025 17:39

《滬／深股通》中際旭創(300308)為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
工業富聯(601138)3073.60
寒武紀(688256)2477.70
紫金礦業(601899)2046.14
藥明康德(603259)1935.35
中信證券(600030)1660.30
兆易創新(603986)1547.24
北方稀土(600111)1452.26
貴州茅台(600519)1319.71
中微公司(688012)1318.21
瀾起科技(688008)1314.55

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)4704.83
寧德時代(300750)4244.89
新易盛(300502)3954.62
立訊精密(002475)2997.98
陽光電源(300274)2369.97
勝宏科技(300476)1775.34
北方華創(002371)1580.75
東山精密(002384)1433.51
億緯鋰能(300014)1400.85
東方財富(300059)1330.44

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社27日專訊》

