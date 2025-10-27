中國銀行(03988)：自本月24日起，劉承鋼就任該行副行長

中國銀行(03988)(滬:601988)公布，2025年8月29日，該行董事會批准聘任劉承鋼為該行副行長。該行已收到國家金融監督管理總局核准劉承鋼該行副行長任職資格的批覆。自2025年10月24日起，劉承鋼就任該行副行長。
《經濟通通訊社27日專訊》
27/10/2025 18:06
