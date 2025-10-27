  • 會員
AH股新聞

27/10/2025 08:16

《神州頭條》財經報章頭版摘要：中美吉隆坡經貿磋商達成基本共識

解讀
核心摘要：
中美經貿磋商於2025年10月25-26日在馬來西亞吉隆坡舉行，雙方就海事物流、關稅暫停期等議題達成基本共識；滬市320家公司分紅超2780億元，90余家公司將派發超2800億元。

事實要點：
▷ 滬市320家公司分紅實施合計超2780億元
▷ 90余家公司將派發超2800億元分紅
▷ 中美磋商於10月25-26日在吉隆坡舉行
▷ 國務院金融報告10月26日提交全國人大審議
▷ 中美牽頭人為何立峰、貝森特及格里爾

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

中管企業、中管金融企業和中管高校幹部職工以實幹篤行貫徹落實全會精神
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
連日來，中管企業、中管金融企業和中管高校幹部職工認真學習黨的二十屆四中全會精神。大家表示，全會深刻回答了「十五五」時期確保基本實現社會主義現代化取得決定性進展的一系列方向性、根本性重大問題，為做好下一步工作提供了方向指引和根本遵循。

中美在馬來西亞吉隆坡舉行經貿磋商
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
當地時間10月25日至26日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和貿易代表格里爾在馬來西亞吉隆坡舉行中美經貿磋商。雙方以今年以來兩國元首歷次通話重要共識為引領，圍繞美對華海事物流和造船業301措施、延長對等關稅暫停期、芬太尼關稅和執法合作、農產品貿易、出口管制等雙方共同關心的重要經貿問題，進行了坦誠、深入、富有建設性的交流磋商，就解決各自關切的安排達成基本共識。雙方同意進一步確定具體細節，並履行各自國內批准程序。

「十五五」資本市場高質量發展擘畫新圖景
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國證監會黨委日前傳達貫徹黨的二十屆四中全會精神時強調，著力增強資本市場的韌性和抗風險能力，著力提高資本市場制度的包容性、適應性，著力提升監管執法的有效性和震懾力，著力推動資本市場開放邁向更深層次、更高水平。


《上海證券報》

中管企業、中管金融企業和中管高校幹部職工以實幹篤行貫徹落實全會精神
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
連日來，中管企業、中管金融企業和中管高校幹部職工認真學習黨的二十屆四中全會精神。

中美在馬來西亞吉隆坡舉行經貿磋商
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
當地時間10月25日至26日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和貿易代表格里爾在馬來西亞吉隆坡舉行中美經貿磋商。

滬市「中期紅包」密集派發，真金白銀回饋投資者
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
10月27日至10月31日，京滬高鐵、國泰海通、國電電力等20家公司的半年報分紅將到帳，對應金額超過90億元（人民幣．下同）。隨著半年報分紅陸續進入密集實施期，截至10月24日，已有320家滬市公司合計超過2780億元分紅實施；還有90余家公司將給投資者帶來超過2800億元的「真金白銀」。


《證券時報》

國務院關於金融工作情況的報告提請全國人大常委會會議審議
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院關於金融工作情況的報告26日提請十四屆全國人大常委會第十八次會議審議。報告提出，下一步金融工作將突出金融服務實體經濟重點方向，著力提供高質量金融服務。報告顯示，2024年11月以來，金融系統進一步提升支持實體經濟質效，全面加強金融監管，持續深化金融改革開放，維護金融穩定和國家金融安全，各項工作取得新成效。

中美在馬來西亞吉隆坡舉行經貿磋商
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
當地時間10月25日至26日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和貿易代表格里爾在馬來西亞吉隆坡舉行中美經貿磋商。

錨定「五個著力」，資本市場高質量發展路線圖明確
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國證監會近日在傳達學習貫徹黨的二十屆四中全會精神時，就資本市場改革提出了「五個著力」，明確了下一步資本市場高質量發展的路線圖，即進一步深化投融資綜合改革，持續增強中國資本市場的包容性、適應性和吸引力、競爭力。

