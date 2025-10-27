  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

27/10/2025 17:00

《鍾之日記》中美吹暖風，港股升三日

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
2025年10月27日，中美結束第五輪貿易談判，美方撤銷對中國商品加徵100%關稅威脅，港股連升三日，恒指收升1%至26433點，主板成交2671億港元，滬指逼近4000點。

事實要點：
▷ 恒指升273點收26433（主板成交2671億港元）
▷ 滬指收3996.94（成交2.3萬億元，放量16%）
▷ 藥明康德Q3純利35億元（年增53%，擬28億售兩子公司）
▷ 美團擬發債30億美元（含20億美元票據及10億離岸人民幣債）
▷ 人民幣中間價報7.0881（逾一年首次升破7.09）

　　10月27日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。

　　中美結束第五輪貿易談判，雙方表示已就關稅及其他問題達基本共識。美國財長貝森特更透露，對中國商品加徵的100%關稅的威脅「不復存在」，預計中國亦將恢復進口美國大豆並推遲實施稀土出口管制。中美元首預計將於本周四（30日）舉行面對面會晤，美國總統特朗普稱有信心與中國國家主席習近平達成協議，又稱可能在「習特會」上簽署TikTok最終協議。

　　中美氣氛見回暖，上周五（24日）美股三大指數齊破頂，大市受鼓舞，港股今日高開逾300點，其後升勢回順，全天維持約200點升幅。恒生指數收報26433，升273點或1%，連升三日，主板成交近2671億元。

*滬指逼4000點，人民幣中間價逾年高*

　　今日人民幣兌一美元中間價報7.0881，較上個交易日升47點子，創2024年10月15日以來新高，時隔逾一年再度升破7.09關口。即期匯率(CNY)今日收報7.1109，較上個交易日4時30分收盤價升121點子，創9月18日以來逾一個月新高。澳州國民銀行外匯策略主管Ray Attrill則表示，人民幣中間價定在一年多以來最高水平是合理的，如果中國允許人民幣兌美元穩中偏升，有望提振亞洲貨幣。另外，本周美聯儲降息幾無懸念，市場更關注美聯儲官員如何看待通脹和就業的風險平衡。

　　滬深股市全日走高，滬綜指收升1.18%，報3996.94點，未能突破4000點大關；深成指升1.51%，創業板指漲1.98%。兩市全天成交2.3萬億元人民幣，較上一個交易日放量3659億元人民幣或16%。盤面上，存儲芯片衝高，CPO概念和光刻機概念板塊漲幅靠前；遊戲、風電設備等板塊跌幅居前。

*藥明康德上季多賺53%，擬28億賣兩間子公司*
　
　　醫藥外包(CXO)行業龍頭藥明康德(02359)公布業績，截至9月30日止，第三季純利按年升53%至約35億元人民幣，營業收入升15%至近121億元人民幣。對於盈利上升的原因，集團指因持續聚焦及加強CRDMO（合同研究、研發與生產）業務，營業收入持續增長，臨床後期和商業化大項目增長帶來產能效率不斷提升，提高整體的盈利能力，及出售所持有聯營企業WuXi XDC Cayman Inc. 部分股票收益。　
　
　　藥明康德今日高開7.5%，最終漲幅收窄至4.07%，報115元。公司昨晚發布公告稱，擬以28億元人民幣的對價，向高瓴投資轉讓從事臨床研究服務業務的兩間子公司康德弘翼和津石醫藥100%的股權。經初步測算，交易完成產生的收益預計將超過集團近一個會計年度經審計淨利潤的10%，預計將對本年度淨利潤產生較大積極影響。　
　
　　中信里昂發表研究報告指，基於藥明康德第三季業績表現強勁及訂單持續穩健增長，維持「優於大市」評級，H股目標價由137.1元上調至138.6元。花旗則指，由於部分項目結算周期較預期長，目前予其目標價130元，評級「買入」。摩根士丹利表示，因現時該股2026財年預測市盈率約20倍，低於行業中位數的26倍，予「增持」評級，A股目標價105元人民幣。　
　
　　另外，瑞銀證券中國醫療行業研究主管陳晨預計，創新藥板塊普漲的階段應該不會再持續、已經結束，現為估值合理的階段。她表示，投資者對中國本土的市場期待值極低，強調不能只看BD（商務拓展）及出海，站在中長期的維度，國內市場也非常有潛力。

*美團擬發債傳籌30億美元，股價連升三日*

　　美團(03690)今早刊發公告，擬發行美元和人民幣優先票據，票據的本金總額、利率、付款日期及若干其他條款和條件尚未釐定。所得款項主要用於現有離岸債務的再融資和其他一般企業用途。

　　稍晚時間《彭博》引述消息指，美團計劃融資約30億美元(約234億港元)，將是該公司歷來最大規模的常規債券發行，因該公司在國內外賣市場面臨的競爭日益激烈。

　　據知情人士透露，美團擬發行約20億美元的美元票據和相當於10億美元的離岸人民幣債券，最早可能於周二（28日）上市。知情人士補充說，具體細節可能會根據投資者的反饋進行調整。

　　美團將有一隻利率為2.125%的7.5億美元債券於周二到期，而其下一筆主要離岸付息債券將於2028年到期。

　　此外，美團進軍AIGC賽道，旗下技術團隊今日發布並開源LongCat-Video視頻生成模型，旨在以視頻生成路徑探索「世界模型」，為自動駕駛、具身智能等場景夯實技術基礎。

　　據介紹，該模型基於DiT架構，以「條件幀數量」區分任務，原生支持文生、圖生視頻及視頻續寫，形成任務閉環，可生成720p/30fps高清內容，原生支持5分鐘級長視頻輸出，通過多重技術規避時序與物理合理性問題。其136億參數基座模型在文生、圖生視頻任務中達開源最先進水平，VBench等測試表現優異。

　　美團盤中升至103.6元的兩周高位，全日收升1.4%，報102元，已經連漲三個交易日累計升幅共6%。

*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

【你點睇？】「習特會」料南韓進行，你認為能否達成貿談成果？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特皇布達佩斯踩雷，白宮少壯派「媽聲一片」

24/10/2025 13:45

大國博弈

定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存最高3.5厘，渣打特選客...

22/10/2025 16:01

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處