AH股新聞

27/10/2025 11:47

《Ａ股焦點》春秋航空微升，新增復飛多條國內國際地區航線

　　春秋航空(滬:601021)近日正式執行冬春航季航班計劃。新航季中，春秋航空在國內與國際地區市場同時發力，周計劃執行航班量超4000班，執飛航線總數達260餘條，其中新增國內國際地區航線8條，恢復運營10餘條熱門航線。

　　截至中午收盤，春秋航空微升0.45%，報53.25元。
《經濟通通訊社27日專訊》

