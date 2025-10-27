《Ａ股焦點》春秋航空微升，新增復飛多條國內國際地區航線

春秋航空(滬:601021)近日正式執行冬春航季航班計劃。新航季中，春秋航空在國內與國際地區市場同時發力，周計劃執行航班量超4000班，執飛航線總數達260餘條，其中新增國內國際地區航線8條，恢復運營10餘條熱門航線。
截至中午收盤，春秋航空微升0.45%，報53.25元。
《經濟通通訊社27日專訊》
