  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

27/10/2025 11:22

《中澳關係》李強晤澳洲總理，願中澳打造更成熟穩定戰略夥伴關係

　　據《新華社》報道，當地時間10月27日，中國國務院總理李強在馬來西亞吉隆坡會見澳洲總理阿爾巴尼斯。

　　李強表示，中方願同澳方保持戰略溝通，拓展互利合作，繼續攜手前行，打造更加成熟穩定、富有成果的中澳全面戰略夥伴關係，更好造福兩國人民，也為地區和世界的和平、穩定與發展作出更大貢獻。

　　李強指出，中方願同澳方加強發展戰略對接和政策協調，更好發揮中澳戰略經濟對話、經濟聯委會等機制性對話作用，積極探討推進兩國自貿協定的審議和升級，進一步推動經貿合作走深走實，挖掘綠色經濟、高新技術、數字產業等領域合作潛力。中方將繼續支持更多有實力的中國企業赴澳投資，希望澳方為中國企業在澳投資經營提供公開、透明和非歧視的環境。當前全球治理赤字不斷加劇，中方願同澳方加強在聯合國、世貿組織等多邊機制協調，推動全球治理不斷完善發展。

　　阿爾巴尼斯表示，澳方願同中方加強高層交往和各層級對話，深化相互理解，妥善管控分歧，拓展貿易、綠色經濟、礦產、氣候變化、人文等領域合作。澳方支持中國主辦2026年亞太經合組織領導人非正式會議，願同中方保持溝通協作，維護自由貿易體制，促進地區穩定繁榮。
《經濟通通訊社27日專訊》

【你點睇？】警察小巴「放蛇」捉無佩戴安全帶者，明年起乘巴士不佩戴同樣被罰，你認為政府宣傳是否足夠？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特皇布達佩斯踩雷，白宮少壯派「媽聲一片」

24/10/2025 13:45

大國博弈

定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存最高3.5厘，渣打特選客...

22/10/2025 16:01

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處